Курганец распылил газ в автобусе и напал на полицейского

Курганский пенсионер дебоширил в автобусе, напал на участкового и пытался сбежать из машины полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пенсионер распылил перцовый газ в автобусе, напал на участкового, а после пытался сбежать из автомобиля полицейских. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области.

«Утром 13 мая курганец, двигаясь на общественном транспорте в поселок Энергетики, распылил перцовый баллончик в салоне маршрутного автобуса. До приезда сотрудников полиции мужчина был задержан пассажирами. В ответ на предложение проехать в отдел полиции дебошир напал на участкового уполномоченного, применив к нему физическую силу. При сопровождении его в наркодиспансер для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, подозреваемый предпринял попытку побега из служебного автомобиля», — говорится в сообщении СУ СКР по Курганской области.

Нарушителем оказался 65-летний ранее не судимый курганец. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи выясняют причины произошедшего и проверяют мужчину на причастность к совершению других преступлений.