В Кургане больному ребенку предложили год ждать важную операцию. Без нее он рискует задохнуться

20 мая 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

В Кургане ребенку с аденоидами тяжелой степени заболевания предложили год ожидать операцию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане больному ребенку предложили год ожидать очереди на операцию по удалению аденоидов. Об этом возмущенная мать ребенка написала в паблике соцсети «ВКонтакте». «Ездили с ребенком в Красный крест. Нужно делать операцию (удаление аденоидов из носа). 3-я степень заболевания — самая тяжелая форма. Записали через год! У ребенка сломан нос и еще эти аденоиды, нос вообще не дышит. С 2019 не можем сделать операцию, то отменяют из- за коронавируса, то мы болеем, то с областной перевели все операции в Красный крест (если кто не знает раньше делали в областной). А чтобы записаться на операцию, нужно опять к лору попасть, это надо дождаться записи и когда ее откроют», — написала мать ребенка в курганском паблике соцсети «ВКонтакте», с просьбой подсказать решение проблемы. В комментариях курганцы предложили автору сообщения обратиться в платный центр или сделать операцию в другом регионе. На сообщение отреагировал и департамент здравоохранения, предложив в личном сообщении указать данные ребенка. Автор поста сообщила URA.RU, что специалисты депзрава помогли: ребенка записали на операцию в Челябинске. URA.RU направило запрос в депзрдав Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В Кургане больному ребенку предложили год ожидать очереди на операцию по удалению аденоидов. Об этом возмущенная мать ребенка написала в паблике соцсети «ВКонтакте». «Ездили с ребенком в Красный крест. Нужно делать операцию (удаление аденоидов из носа). 3-я степень заболевания — самая тяжелая форма. Записали через год! У ребенка сломан нос и еще эти аденоиды, нос вообще не дышит. С 2019 не можем сделать операцию, то отменяют из- за коронавируса, то мы болеем, то с областной перевели все операции в Красный крест (если кто не знает раньше делали в областной). А чтобы записаться на операцию, нужно опять к лору попасть, это надо дождаться записи и когда ее откроют», — написала мать ребенка в курганском паблике соцсети «ВКонтакте», с просьбой подсказать решение проблемы. В комментариях курганцы предложили автору сообщения обратиться в платный центр или сделать операцию в другом регионе. На сообщение отреагировал и департамент здравоохранения, предложив в личном сообщении указать данные ребенка. Автор поста сообщила URA.RU, что специалисты депзрава помогли: ребенка записали на операцию в Челябинске. URA.RU направило запрос в депзрдав Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию.