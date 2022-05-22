22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Курганцы раскритиковали цены на новые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, новостройка, заозерный микрорайон
Горожане считают, что цены на квартиры в новостройках дорогие для местных жителей (архивное фото) Фото:

Жители Кургана считают, что из-за высоких для горожан цен квартиры в новостройках стали меньше покупать. Своим мнением курганцы поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Двухкомнатная [квартира] без отделки на [бульваре] Солнечном — пять лямов [миллионов]. Странно, что же это продажи упали», — написала с сарказмом пользователь Maria Petrova в группе «Типичный Курган».

На момент написания новости, ее пост поддержали лайком 80 пользователей. В комментариях под постом пользовательница Татьяна Орлова отметила, что после покупки квартиры помимо ипотеки придется оплачивать расходы на коммунальные услуги. Другие горожане добавили, что также придется потратить деньги на ремонт, и это учитывая то, что в Кургане невысокие зарплаты. Они заметили, что наблюдали высокие, по их мнению, цены и в других районах города.

Ранее, по данным сайта bnMap.pro, стало известно, что в апреле по сравнению с мартом продажи застройщиков в Кургане снизились на 97%. Хуже результаты в России были только в Казани (98%) и Волгограде (99%). При этом средняя стоимость квадратного метра в новых курганских домах за полтора месяца выросла почти на 25 тыс. рублей.

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Жители Кургана считают, что из-за высоких для горожан цен квартиры в новостройках стали меньше покупать. Своим мнением курганцы поделились в соцсети «ВКонтакте». «Двухкомнатная [квартира] без отделки на [бульваре] Солнечном — пять лямов [миллионов]. Странно, что же это продажи упали», — написала с сарказмом пользователь Maria Petrova в группе «Типичный Курган». На момент написания новости, ее пост поддержали лайком 80 пользователей. В комментариях под постом пользовательница Татьяна Орлова отметила, что после покупки квартиры помимо ипотеки придется оплачивать расходы на коммунальные услуги. Другие горожане добавили, что также придется потратить деньги на ремонт, и это учитывая то, что в Кургане невысокие зарплаты. Они заметили, что наблюдали высокие, по их мнению, цены и в других районах города. Ранее, по данным сайта bnMap.pro, стало известно, что в апреле по сравнению с мартом продажи застройщиков в Кургане снизились на 97%. Хуже результаты в России были только в Казани (98%) и Волгограде (99%). При этом средняя стоимость квадратного метра в новых курганских домах за полтора месяца выросла почти на 25 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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