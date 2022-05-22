Курганцы раскритиковали цены на новые квартиры

Горожане считают, что цены на квартиры в новостройках дорогие для местных жителей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана считают, что из-за высоких для горожан цен квартиры в новостройках стали меньше покупать. Своим мнением курганцы поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Двухкомнатная [квартира] без отделки на [бульваре] Солнечном — пять лямов [миллионов]. Странно, что же это продажи упали», — написала с сарказмом пользователь Maria Petrova в группе «Типичный Курган».

На момент написания новости, ее пост поддержали лайком 80 пользователей. В комментариях под постом пользовательница Татьяна Орлова отметила, что после покупки квартиры помимо ипотеки придется оплачивать расходы на коммунальные услуги. Другие горожане добавили, что также придется потратить деньги на ремонт, и это учитывая то, что в Кургане невысокие зарплаты. Они заметили, что наблюдали высокие, по их мнению, цены и в других районах города.

Ранее, по данным сайта bnMap.pro, стало известно, что в апреле по сравнению с мартом продажи застройщиков в Кургане снизились на 97%. Хуже результаты в России были только в Казани (98%) и Волгограде (99%). При этом средняя стоимость квадратного метра в новых курганских домах за полтора месяца выросла почти на 25 тыс. рублей.