Власти ЯНАО усилят безопасность в летних лагерях

Заседание антитеррористической комиссии прошло в Салехарде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за усложнившейся дороги до южных городов РФ больше детей останется на лето в ЯНАО, поэтому губернатор поручил усилить безопасность в пришкольных лагерях. Такое распоряжение глава региона дал на заседании антитеррористической комиссии, которая прошла в Салехарде.

«В связи с тем, что дорога на юг стала сложнее, больше детей будут оставаться в округе, в том числе в наших пришкольных лагерях. Поставил задачу сделать для ребят в этом году насыщенную и интересную программу. Очень важно, чтобы все вопросы безопасности были на высоком уровне и все возможные угрозы были тщательно проанализированы», — передает пресс-служба на сайте властей округа слова главы ЯНАО Дмитрий Артюхова.

На Ямале на базе школ откроют 75 лагерей. Первая смена стартует уже 30 мая. Власти ожидают, что за лето воспользоваться таким отдыхам смогут порядка семи тысяч детей.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО придумали, как возить детей на отдых в Краснодарский край и Крым. Правительство приняло решение сделать маршруты комбинированными, для этого они выкупают целые вагоны в поездах.

Росавиация закрыла южные аэропорты РФ 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ее цель спасение населения Донбасса, которое подвергалось геноциду на протяжении восьми лет.