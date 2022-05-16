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В ЯНАО тысячи детей останутся в школах на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, детский лагерь, каникулы, летний отдых
В ЯНАО при школах организуют оздоровительные лагеря отдыха Фото:

В ЯНАО тысячи детей смогут провести каникулы в пришкольных лагерях. Более 70 оздоровительных площадок откроются на базе школ ЯНАО, сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства.

«Летом на Ямале смогут отдохнуть около 7 000 детей. Для них будут работать 75 оздоровительных площадок с дневным пребыванием на базе образовательных организаций автономного округа», — сообщает пресс-служба правительства.

Первые 63 из 75 площадок заработают уже в начале июня. Больше всего пришкольных лагерей будут открыты в Пуровском и Ямальском районах, Ноябрьске, Новом Уренгое и Лабытнанги.

Смены будут организованы по тематическим направлениям: естественно-научное, физкультурное, краеведческое и художественное. Дети будут находится под присмотром компетентного персонала, а лагеря оснащаются современными системами безопасности.

Ранее URA.RU рассказало что дети ЯНАО будут отдыхать и на курортах России. Отмены запланированных перелетов не произойдет.

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В ЯНАО тысячи детей смогут провести каникулы в пришкольных лагерях. Более 70 оздоровительных площадок откроются на базе школ ЯНАО, сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства. «Летом на Ямале смогут отдохнуть около 7 000 детей. Для них будут работать 75 оздоровительных площадок с дневным пребыванием на базе образовательных организаций автономного округа», — сообщает пресс-служба правительства. Первые 63 из 75 площадок заработают уже в начале июня. Больше всего пришкольных лагерей будут открыты в Пуровском и Ямальском районах, Ноябрьске, Новом Уренгое и Лабытнанги. Смены будут организованы по тематическим направлениям: естественно-научное, физкультурное, краеведческое и художественное. Дети будут находится под присмотром компетентного персонала, а лагеря оснащаются современными системами безопасности. Ранее URA.RU рассказало что дети ЯНАО будут отдыхать и на курортах России. Отмены запланированных перелетов не произойдет.
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