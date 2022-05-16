В ЯНАО тысячи детей останутся в школах на каникулы

В ЯНАО при школах организуют оздоровительные лагеря отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО тысячи детей смогут провести каникулы в пришкольных лагерях. Более 70 оздоровительных площадок откроются на базе школ ЯНАО, сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства.

«Летом на Ямале смогут отдохнуть около 7 000 детей. Для них будут работать 75 оздоровительных площадок с дневным пребыванием на базе образовательных организаций автономного округа», — сообщает пресс-служба правительства.

Первые 63 из 75 площадок заработают уже в начале июня. Больше всего пришкольных лагерей будут открыты в Пуровском и Ямальском районах, Ноябрьске, Новом Уренгое и Лабытнанги.

Смены будут организованы по тематическим направлениям: естественно-научное, физкультурное, краеведческое и художественное. Дети будут находится под присмотром компетентного персонала, а лагеря оснащаются современными системами безопасности.

Ранее URA.RU рассказало что дети ЯНАО будут отдыхать и на курортах России. Отмены запланированных перелетов не произойдет.