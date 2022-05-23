В Тюмени убийца и насильник признался в содеянном спустя 20 лет

24 мая 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Тюменец рассказал, как изнасиловал, а затем убил незнакомую девушку (архив) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени признался в изнасиловании и убийстве девушки, совершенных в 2002 году. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. При этом 20 лет назад преступника найти не смогли. «Вынесен приговор ранее дважды судимому 46-летнему Алексею Ломоносову. Он осужден за убийство 20-летней давности, совершенное с целью скрыть другое преступление — изнасилование. В 2002 году вычислить преступника по горячим следам не удалось, а в 2021-м он написал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В сентябре 2002 года Ломоносов в ночное время встретил у сквера Немцова подвыпившую девушку, и пригласил ее к себе на съемную квартиру на улице Седова. Дома преступник угостил гостью вином, и стал приставать, но получил отказ. Тогда мужчина ударил и изнасиловал жертву. Девушка заявила, что напишет заявление в милицию. Тогда мужчина решил ее убить. Под предлогом того, чтобы проводить тюменку до дома, Ломоносов в районе улицы Тарской несколько раз ударил жертву по лицу, а затем — 10 раз ножом в шею. Одно из ранений оказалось смертельным. Тело жертвы убийца бросил на улице. В 2003 году Ломоносов был осужден за другое убийство, на 14 лет. А в прошлом году он решил признаться и в других преступлениях. По факту изнасилования и убийства тюменки мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Житель Тюмени признался в изнасиловании и убийстве девушки, совершенных в 2002 году. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. При этом 20 лет назад преступника найти не смогли. «Вынесен приговор ранее дважды судимому 46-летнему Алексею Ломоносову. Он осужден за убийство 20-летней давности, совершенное с целью скрыть другое преступление — изнасилование. В 2002 году вычислить преступника по горячим следам не удалось, а в 2021-м он написал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В сентябре 2002 года Ломоносов в ночное время встретил у сквера Немцова подвыпившую девушку, и пригласил ее к себе на съемную квартиру на улице Седова. Дома преступник угостил гостью вином, и стал приставать, но получил отказ. Тогда мужчина ударил и изнасиловал жертву. Девушка заявила, что напишет заявление в милицию. Тогда мужчина решил ее убить. Под предлогом того, чтобы проводить тюменку до дома, Ломоносов в районе улицы Тарской несколько раз ударил жертву по лицу, а затем — 10 раз ножом в шею. Одно из ранений оказалось смертельным. Тело жертвы убийца бросил на улице. В 2003 году Ломоносов был осужден за другое убийство, на 14 лет. А в прошлом году он решил признаться и в других преступлениях. По факту изнасилования и убийства тюменки мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.