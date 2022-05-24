Красный Лиман частично перешел под контроль российских военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В украинской армии есть большие проблемы с дезертирством, необученными солдатами и потерями среди солдат, которые достигают от 40 до 60% во многих частях ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что некоторые страны уже согласились участвовать в международном трибунале над украинскими неонацистами, в том числе пленными с «Азовстали». URA.RU собрало все самые важные новости о спецоперации на Украине.
- Силы ДНР не будут заходить в Авдеевку — город, из которого ВСУ регулярно обстреливают Донецк. Вместо прямого штурма территорию будут полностью блокировать, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин;
- Украинские военные частично покинули донбасский город Красный Лиман. Ранее они ушли из Светлодарска. Красный Лиман сейчас штурмуют российские военные и Народная милиция Донбасса. Они контролируют примерно половину города, отметил Пушилин;
- Депутат Верховной рады, член партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, согласно которому украинским офицерам могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Командир может применить оружие сам или отдать подчиненным соответствующий приказ;
- Действия российской армии во время спецоперации на Украине замедлились, чтобы не причинять вред мирным жителям. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что для выхода граждан с окруженных территорий объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры;
- Украинские военные заминировали единственный выход из херсонского порта в Черное море, поделился замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, район порта Очаков Николаевской области контролируется украинскими нацистами.
Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Основные цели и задачи российской армии на этой территории — спасание мирного населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. А также — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет.
Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку