ВСУ потеряли 60% солдат, трибунал ДНР посетят иностранцы. Главное о спецоперации к вечеру 24 мая

24 мая 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

В украинской армии есть большие проблемы с дезертирством, необученными солдатами и потерями среди солдат, которые достигают от 40 до 60% во многих частях ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что некоторые страны уже согласились участвовать в международном трибунале над украинскими неонацистами, в том числе пленными с «Азовстали». URA.RU собрало все самые важные новости о спецоперации на Украине. Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Основные цели и задачи российской армии на этой территории — спасание мирного населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. А также — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет.