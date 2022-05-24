Спикер гордумы Тобольска заработал больше своего мэра. Топ самых богатых депутатов

25 мая 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Андрей Ходосевич в 2021 году заработал 9,19 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Председатель городской думы Тобольска Тюменской области Андрей Ходосевич в 2021 году заработал 9,19 млн рублей, что стало самым большим доходом среди его коллег по представительному органу. Декларации народных избранников выложена на сайте гордумы. Доходы Ходосевича оказались выше заработка мэра Тобольска Максима Афанасьева почти на 3 млн рублей. Согласно документу, спикер гордумы владеет земельным участком (981 кв. м), домом (116,7 кв. м) и блоком в жилом доме (287,2 кв. м). В автопарке Ходосевича Toyota HIGHLANDER, снегоход SKI — DOO и автоприцеп. Супруга председателя гордумы за год заработала 3 млн рублей. Ей принадлежит дом (129,1 кв. м.), земельный участок (1064 кв. м.), три квартиры (43,8 кв. м, 37,1 кв. м и 41,2 кв. м), а также гараж и хозпостройка. Ездит жена Ходосевича на Nissan Atlas и Toyota LAND CRAUISER 150. Вторым самым богатым депутатом думы Тобольска оказался Владимир Егоров, заработавший 9,08 млн рублей. В целом топ-5 выглядит так: Андрей Ходосевич — 9,19 млн рублей;

Владимир Егоров — 9,08 млн рублей;

Владимир Кидло — 5,4 млн рублей;

Елена Бельская — 5,05 млн рублей;

Сергей Кугаевский — 4,8 млн рублей. Мэр Тобольска Максим Афанасьев в 2021 году получил доход в 6,2 млн рублей. Он оказался богаче других глав городов Тюменской области.

Председатель городской думы Тобольска Тюменской области Андрей Ходосевич в 2021 году заработал 9,19 млн рублей, что стало самым большим доходом среди его коллег по представительному органу. Декларации народных избранников выложена на сайте гордумы. Доходы Ходосевича оказались выше заработка мэра Тобольска Максима Афанасьева почти на 3 млн рублей. Согласно документу, спикер гордумы владеет земельным участком (981 кв. м), домом (116,7 кв. м) и блоком в жилом доме (287,2 кв. м). В автопарке Ходосевича Toyota HIGHLANDER, снегоход SKI — DOO и автоприцеп. Супруга председателя гордумы за год заработала 3 млн рублей. Ей принадлежит дом (129,1 кв. м.), земельный участок (1064 кв. м.), три квартиры (43,8 кв. м, 37,1 кв. м и 41,2 кв. м), а также гараж и хозпостройка. Ездит жена Ходосевича на Nissan Atlas и Toyota LAND CRAUISER 150. Вторым самым богатым депутатом думы Тобольска оказался Владимир Егоров, заработавший 9,08 млн рублей. В целом топ-5 выглядит так: Мэр Тобольска Максим Афанасьев в 2021 году получил доход в 6,2 млн рублей. Он оказался богаче других глав городов Тюменской области.