Председатель городской думы Тобольска Тюменской области Андрей Ходосевич в 2021 году заработал 9,19 млн рублей, что стало самым большим доходом среди его коллег по представительному органу. Декларации народных избранников выложена на сайте гордумы. Доходы Ходосевича оказались выше заработка мэра Тобольска Максима Афанасьева почти на 3 млн рублей.
Согласно документу, спикер гордумы владеет земельным участком (981 кв. м), домом (116,7 кв. м) и блоком в жилом доме (287,2 кв. м). В автопарке Ходосевича Toyota HIGHLANDER, снегоход SKI — DOO и автоприцеп.
Супруга председателя гордумы за год заработала 3 млн рублей. Ей принадлежит дом (129,1 кв. м.), земельный участок (1064 кв. м.), три квартиры (43,8 кв. м, 37,1 кв. м и 41,2 кв. м), а также гараж и хозпостройка. Ездит жена Ходосевича на Nissan Atlas и Toyota LAND CRAUISER 150.
Вторым самым богатым депутатом думы Тобольска оказался Владимир Егоров, заработавший 9,08 млн рублей. В целом топ-5 выглядит так:
Председатель городской думы Тобольска Тюменской области Андрей Ходосевич в 2021 году заработал 9,19 млн рублей, что стало самым большим доходом среди его коллег по представительному органу. Декларации народных избранников выложена на сайте гордумы. Доходы Ходосевича оказались выше заработка мэра Тобольска Максима Афанасьева почти на 3 млн рублей. Согласно документу, спикер гордумы владеет земельным участком (981 кв. м), домом (116,7 кв. м) и блоком в жилом доме (287,2 кв. м). В автопарке Ходосевича Toyota HIGHLANDER, снегоход SKI — DOO и автоприцеп. Супруга председателя гордумы за год заработала 3 млн рублей. Ей принадлежит дом (129,1 кв. м.), земельный участок (1064 кв. м.), три квартиры (43,8 кв. м, 37,1 кв. м и 41,2 кв. м), а также гараж и хозпостройка. Ездит жена Ходосевича на Nissan Atlas и Toyota LAND CRAUISER 150. Вторым самым богатым депутатом думы Тобольска оказался Владимир Егоров, заработавший 9,08 млн рублей. В целом топ-5 выглядит так: Мэр Тобольска Максим Афанасьев в 2021 году получил доход в 6,2 млн рублей. Он оказался богаче других глав городов Тюменской области.