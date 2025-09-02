Трамп пошутил над инцидентом с самолетом фон дер Ляйен

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был бы против блокировки сигнала своего телефона на борту самолета, как это случилось с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, сославшись на ситуацию со сбоем навигационных систем при посадке самолета в Болгарии.
«Никто не знает, откуда это исходило, но они лишили ее возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это хорошо. Если бы такое случилось со мной, я был бы очень счастлив», — подчеркнул глава государства. Он также назвал инцидент с навигационными системами «интересным событием».
Ранее газета Financial Times сообщала, что навигационные приборы на борту самолета Урсулы фон дер Ляйен дали сбой при заходе на посадку в аэропорту Софии. По данным издания, причиной нарушения могла стать попытка вмешательства со стороны России, однако официального подтверждения этой версии нет. В результате инцидента глава Еврокомиссии временно лишилась возможности пользоваться мобильным телефоном.
