В Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Фото 26 мая 2022 в 05:47 Размер текста - 17 + Восьмилетний мальчик не выходил на связь сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Мальчик сутки не выходил на связь с родными. Об этом сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти ребенка! Астахов Константин 8 лет (2013 год рождения). С 25 мая 2022 года его местоположение неизвестно. Рост 138 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые», — говорится в сообщении. Мальчик был одет в красно-голубую ветровку, синюю олимпийку, зеленые шорты и ботинки с синей подошвой. При себе имел темно-синий рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска Екатерине 89220059559. Фото: ПО «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте» В Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Мальчик сутки не выходил на связь с родными. Об этом сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти ребенка! Астахов Константин 8 лет (2013 год рождения). С 25 мая 2022 года его местоположение неизвестно. Рост 138 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые», — говорится в сообщении. Мальчик был одет в красно-голубую ветровку, синюю олимпийку, зеленые шорты и ботинки с синей подошвой. При себе имел темно-синий рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска Екатерине 89220059559. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям