Восьмилетний мальчик не выходил на связь сутки
В Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Мальчик сутки не выходил на связь с родными. Об этом сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Помогите найти ребенка! Астахов Константин 8 лет (2013 год рождения). С 25 мая 2022 года его местоположение неизвестно. Рост 138 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые», — говорится в сообщении.
Мальчик был одет в красно-голубую ветровку, синюю олимпийку, зеленые шорты и ботинки с синей подошвой. При себе имел темно-синий рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска Екатерине 89220059559.
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