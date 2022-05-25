25 мая 2022
24 мая 2022

В Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, дети, мальчик, качели, качель
Восьмилетний мальчик не выходил на связь сутки Фото:

В Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Мальчик сутки не выходил на связь с родными. Об этом сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Помогите найти ребенка! Астахов Константин 8 лет (2013 год рождения). С 25 мая 2022 года его местоположение неизвестно. Рост 138 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые», — говорится в сообщении.

Мальчик был одет в красно-голубую ветровку, синюю олимпийку, зеленые шорты и ботинки с синей подошвой. При себе имел темно-синий рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска Екатерине 89220059559.

Фото:
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В Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Мальчик сутки не выходил на связь с родными. Об этом сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти ребенка! Астахов Константин 8 лет (2013 год рождения). С 25 мая 2022 года его местоположение неизвестно. Рост 138 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые», — говорится в сообщении. Мальчик был одет в красно-голубую ветровку, синюю олимпийку, зеленые шорты и ботинки с синей подошвой. При себе имел темно-синий рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска Екатерине 89220059559.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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