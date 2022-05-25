В суде Тюмени назвали сумму, за которую в ГИБДД продавали права

26 мая 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Бывший начальник отдела областной ГИБДД Михаил Жигалкин продавал права за 25 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Обвиняемый в коррупции экс-начальник одного из отделов ГИБДД по Тюменской области Михаил Жигалкин продавал отметку о положительной сдаче теоретического экзамена на получение водительского удостоверения за 25 тыс. рублей. Такая сумма была озвучена в ходе первого судебного заседания по делу о коррупции бывшего силовика. Ранее агентство писало о том, подельник Жигалкина Иван Швецов был приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 3,5 млн рублей. «В феврале 2019 году Швецов обратился к Жигалкину с предложением совершить незаконные действия в виде дачи незаконных указаний подчиненным сотрудникам отдела, которые должны были поставить отметку „сдал“ Воронину при приеме у него экзамена на получение ранее изъятого водительского удостоверения категории „В“ за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. рублей. С учетом доли Швецова за посредничество в размере 5 тыс. рублей. Жигалкин с предложением согласился», — сообщил прокурор в ходе судебного заседания. Всего в деле Жигалкина содержится 38 эпизодов получения взяток. Его бывшего непосредственного начальника, экс-главу регионального управления ГИБДД по Тюменской области Селюнина, обвиняют в 12 коррупционных преступлениях. Сейчас он находится в СИЗО. Ранее URA.RU писало о том, что 15 апреля 2021 года в Тюмени был задержан начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин. По версии следствия, последний организовал в подконтрольном ведомстве торговлю водительскими удостоверениями. В уголовном деле указано, что в качестве благодарности за свои услуги он принимал от взяткодателей деньги, кондиционеры, мобильные телефоны и услуги.

Обвиняемый в коррупции экс-начальник одного из отделов ГИБДД по Тюменской области Михаил Жигалкин продавал отметку о положительной сдаче теоретического экзамена на получение водительского удостоверения за 25 тыс. рублей. Такая сумма была озвучена в ходе первого судебного заседания по делу о коррупции бывшего силовика. Ранее агентство писало о том, подельник Жигалкина Иван Швецов был приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 3,5 млн рублей. «В феврале 2019 году Швецов обратился к Жигалкину с предложением совершить незаконные действия в виде дачи незаконных указаний подчиненным сотрудникам отдела, которые должны были поставить отметку „сдал“ Воронину при приеме у него экзамена на получение ранее изъятого водительского удостоверения категории „В“ за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. рублей. С учетом доли Швецова за посредничество в размере 5 тыс. рублей. Жигалкин с предложением согласился», — сообщил прокурор в ходе судебного заседания. Всего в деле Жигалкина содержится 38 эпизодов получения взяток. Его бывшего непосредственного начальника, экс-главу регионального управления ГИБДД по Тюменской области Селюнина, обвиняют в 12 коррупционных преступлениях. Сейчас он находится в СИЗО. Ранее URA.RU писало о том, что 15 апреля 2021 года в Тюмени был задержан начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин. По версии следствия, последний организовал в подконтрольном ведомстве торговлю водительскими удостоверениями. В уголовном деле указано, что в качестве благодарности за свои услуги он принимал от взяткодателей деньги, кондиционеры, мобильные телефоны и услуги.