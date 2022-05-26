Курганский депутат заработал в 10 раз больше, чем все его коллеги

Депутат Притобольной районной думы отчитался о доходе в 335 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Притобольной районной думы (Курганская область), глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Суслов за прошлый год указал доход почти 335 млн рублей. Это в десять раз больше, чем заработали остальные депутаты вместе. Декларации опубликованы на официальном сайте администрации района.

«Суслов С. А. Депутат Притобольной районной думы. Декларированный годовой доход — 334 936 976 рублей», — указано в опубликованной декларации. Суслов владеет (полностью и долями) 139 земельными участками, жилым домов площадью 277,5 кв. м. В автопарке у депутата находится десять легковых автомобилей, 14 грузовых машин, 49 тракторов, комбайнов, косилок и 24 иных транспортных средства.

По данным декларации общая сумма заработка 13 остальных депутатов районной думы составила 32,08 млн рублей. Это в десять раз меньше дохода Суслова.

Ранее URA.RU писало, что депутат Кетовской районной думы, фермер Евгений Луканин зарегистрировал за 2021 год доход, который более чем в три раза превышает суммарный заработок остальных народных избранников. Депутат Катайской городской думы Эдуард Чернавских за прошлый год указал 12 тысяч рублей дохода.