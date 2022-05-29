29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В Тюмени в результате ДТП погибла женщина. Фото

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В Тюмени столкнулись автомобили BMW и Nissan Almera (архивное фото) Фото:

В результате ДТП на Тобольском тракте в Тюмени погибла 45-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«В полпервого ночи 30 мая 2022 года на Тобольском тракте столкнулись автомобили BMW и Nissan Almera. При перестроении девушка за рулем немецкого авто не выдержала безопасный боковой интервал. В результате происшествия скончалась 45-летняя пассажирка автомобиля Nissan», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Также различные травмы получила еще одна пассажирка Nissan Almera, водитель не пострадал. У находящейся за рулем BMW девушки выявилось остаточное опьянение, алкотестер показал менее 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха и по закону девушка считается трезвой. Накануне она отмечала свое 21-летие.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»
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В результате ДТП на Тобольском тракте в Тюмени погибла 45-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «В полпервого ночи 30 мая 2022 года на Тобольском тракте столкнулись автомобили BMW и Nissan Almera. При перестроении девушка за рулем немецкого авто не выдержала безопасный боковой интервал. В результате происшествия скончалась 45-летняя пассажирка автомобиля Nissan», — сообщают в пресс-службе ведомства. Также различные травмы получила еще одна пассажирка Nissan Almera, водитель не пострадал. У находящейся за рулем BMW девушки выявилось остаточное опьянение, алкотестер показал менее 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха и по закону девушка считается трезвой. Накануне она отмечала свое 21-летие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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