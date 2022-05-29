Тюменские власти выплатили строителям 1,5 млрд рублей

На выделенные средства в Тюменской области построят 11 соцобъектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти начали выплату авансовых платежей строительным компаниям, возводящим социальные объекты. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Александр Моор. По его словам, уже выплачено 1,5 млрд рублей.

«Начала работать важная региональная мера поддержки строительной отрасли. Она позволяет менять условия госконтрактов и предусматривать авансовые платежи исполнителям. Предоплату получили компании, занятые на возведении 11 социальных объектов в Тюменской области. Общая сумма составила более 1,5 млрд рублей», — сообщили глава региона.

По словам Моора, деньги будут потрачены на строительство пяти школ в Тюмени и Тюменском районе, двух детских садов в областной столице, Центра гимнастики в Тобольске, Центра культуры и досуга в с. Гусево Тюменского района. Правительство региона продолжает принимать заявки от строительных компаний.