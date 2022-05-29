29 мая 2022
28 мая 2022

Тюменские власти выплатили строителям 1,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На выделенные средства в Тюменской области построят 11 соцобъектов Фото:

Тюменские власти начали выплату авансовых платежей строительным компаниям, возводящим социальные объекты. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Александр Моор. По его словам, уже выплачено 1,5 млрд рублей.

«Начала работать важная региональная мера поддержки строительной отрасли. Она позволяет менять условия госконтрактов и предусматривать авансовые платежи исполнителям. Предоплату получили компании, занятые на возведении 11 социальных объектов в Тюменской области. Общая сумма составила более 1,5 млрд рублей», — сообщили глава региона.

По словам Моора, деньги будут потрачены на строительство пяти школ в Тюмени и Тюменском районе, двух детских садов в областной столице, Центра гимнастики в Тобольске, Центра культуры и досуга в с. Гусево Тюменского района. Правительство региона продолжает принимать заявки от строительных компаний.

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Тюменские власти начали выплату авансовых платежей строительным компаниям, возводящим социальные объекты. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Александр Моор. По его словам, уже выплачено 1,5 млрд рублей. «Начала работать важная региональная мера поддержки строительной отрасли. Она позволяет менять условия госконтрактов и предусматривать авансовые платежи исполнителям. Предоплату получили компании, занятые на возведении 11 социальных объектов в Тюменской области. Общая сумма составила более 1,5 млрд рублей», — сообщили глава региона. По словам Моора, деньги будут потрачены на строительство пяти школ в Тюмени и Тюменском районе, двух детских садов в областной столице, Центра гимнастики в Тобольске, Центра культуры и досуга в с. Гусево Тюменского района. Правительство региона продолжает принимать заявки от строительных компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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