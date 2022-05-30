Ветеранам в ЯНАО будут платить пожизненно

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО хотят установить пожизненное денежное содержание ветеранам боевых действий, которые имеют инвалидность. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Установить, что пожизненное денежное содержание ветеранам боевых действий, признанным инвалидами I, II или III группы, инвалидам боевых действий, не состоящим на учете в органах социальной защиты населения муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в качестве получателей мер социальной поддержки, устанавливается с 01 июня 2022 года», — говорится в документе. Отмечается, что подать заявление в соцзащиту необходимо до 31 декабря.

Те ветераны, которые уже состоят на учете в соцзащите, получат новую меру поддержу без подачи заявлений. В правительство ЯНАО URA.RU пояснили, что давно рассматривали возможность принять такую меру поддержки.

«Власти ЯНАО давно рассматривали возможность усилить материальную помощь для ветеранов боевых действий. Помимо этой меры, в округе реализованы и ряд других», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в округе власти создали новую льготную категорию граждан. В нее вошли жены погибших ветеранов боевых действий, которые повторно не вышли замуж.