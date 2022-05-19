В ЯНАО появится новая льготная категория граждан

20 мая 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Супруги погибших ветеранов, не вступившие в повторный брак получат пенсию в 10 тыс. рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Супруги погибших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, составят новую льготную категорию в ЯНАО. Сообщение о рассмотрении соответствующих поправок появилось на сайте окружного правительства. «На Ямале введут новую льготную категорию граждан. Размер ежемесячной выплаты для них составит 10 134 рубля», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Изменения в закон будут рассмотрены на заседании окружного заксобрания. Такую же поддержку планируется установить и для родителей умерших ветеранов боевых действий. Ранее URA.RU рассказало о предоставлении ветеранам спецоперации и семьям погибших первоочередного права на получение жилья. Помимо жилья в ЯНАО, ветераны смогут претендовать на получение жилья на юге Тюмени по программе «Сотрудничество». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Специальная военная операция имеет вынужденный характер и направлена на защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.

Супруги погибших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, составят новую льготную категорию в ЯНАО. Сообщение о рассмотрении соответствующих поправок появилось на сайте окружного правительства. «На Ямале введут новую льготную категорию граждан. Размер ежемесячной выплаты для них составит 10 134 рубля», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Изменения в закон будут рассмотрены на заседании окружного заксобрания. Такую же поддержку планируется установить и для родителей умерших ветеранов боевых действий. Ранее URA.RU рассказало о предоставлении ветеранам спецоперации и семьям погибших первоочередного права на получение жилья. Помимо жилья в ЯНАО, ветераны смогут претендовать на получение жилья на юге Тюмени по программе «Сотрудничество». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Специальная военная операция имеет вынужденный характер и направлена на защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.