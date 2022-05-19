19 мая 2022
18 мая 2022

В ЯНАО появится новая льготная категория граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за отмену льгот многодетным семьям. Сургут, мама с коляской
Супруги погибших ветеранов, не вступившие в повторный брак получат пенсию в 10 тыс. рублей Фото:

Супруги погибших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, составят новую льготную категорию в ЯНАО. Сообщение о рассмотрении соответствующих поправок появилось на сайте окружного правительства.

«На Ямале введут новую льготную категорию граждан. Размер ежемесячной выплаты для них составит 10 134 рубля», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Изменения в закон будут рассмотрены на заседании окружного заксобрания. Такую же поддержку планируется установить и для родителей умерших ветеранов боевых действий.

Ранее URA.RU рассказало о предоставлении ветеранам спецоперации и семьям погибших первоочередного права на получение жилья. Помимо жилья в ЯНАО, ветераны смогут претендовать на получение жилья на юге Тюмени по программе «Сотрудничество». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Специальная военная операция имеет вынужденный характер и направлена на защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.

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Супруги погибших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, составят новую льготную категорию в ЯНАО. Сообщение о рассмотрении соответствующих поправок появилось на сайте окружного правительства. «На Ямале введут новую льготную категорию граждан. Размер ежемесячной выплаты для них составит 10 134 рубля», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Изменения в закон будут рассмотрены на заседании окружного заксобрания. Такую же поддержку планируется установить и для родителей умерших ветеранов боевых действий. Ранее URA.RU рассказало о предоставлении ветеранам спецоперации и семьям погибших первоочередного права на получение жилья. Помимо жилья в ЯНАО, ветераны смогут претендовать на получение жилья на юге Тюмени по программе «Сотрудничество». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Специальная военная операция имеет вынужденный характер и направлена на защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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