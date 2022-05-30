Росгвардейцы изъяли у курганцев сотни ружей и тысячи патронов

В Курганской области с начала года выявлено более 360 нарушений правил оборота оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 350 единиц оружия и свыше двух тысяч патронов изъяли в текущем году у жителей Курганской области из-за нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«С начала года сотрудниками Росгвардии проведено более семи тысяч проверок владельцев оружия, за различные нарушения составлено свыше 360 административных материалов, из оборота изъято более 350 единиц оружия и более двух тысяч патронов. Большая часть нарушений связана с несоблюдением сроков регистрации и перерегистрации оружия, постановки на учет, а также с ненадлежащими условиями его хранения», — говорится на сайте ведомства.

В рамках профилактического мероприятия «Ружье» в Щучанском и Сафакулевском районах Курганской области сотрудники Росгвардии совместно с полицией проверили более 130 владельцев гражданского оружия. В результате проверки было выявлено три нарушения правил оборота оружия, составлены административные материалы, изъято пять единиц оружия. «Каждый владелец обязан знать, что оружие и патроны к нему должны храниться в условиях, исключающих доступ посторонних лиц, в запираемом сейфе. За продлением разрешений и лицензий необходимо обращаться не позднее, чем за месяц до истечения срока действия документов», — подчеркнули инспекторы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники Росгвардии изъяли у курганцев сотни ружей и винтовок. За первые три месяца текущего года в Курганской области было выявлено более 270 нарушений правил оборота оружия.

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