В Тюменской области из окна выпала девушка

Жительница Заводоуковска (Тюменская область) выпала из окна квартиры на третьем этаже. Происшествие случилось ночью 31 мая.
«В Заводоуковске из окна третьего этажа выпала молодая девушка. Это произошло в ночь с 30 на 31 мая, в общежитии на улице Декабристов», — сообщает 72.ru.
По данным издания, сейчас полицейские выясняют причину произошедшего. По словам соседей девушки, она пыталась достать с карниза кошку. В пресс-службе УМВД региона на звонки URA.RU не ответили.
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Жительница Заводоуковска (Тюменская область) выпала из окна квартиры на третьем этаже. Происшествие случилось ночью 31 мая. «В Заводоуковске из окна третьего этажа выпала молодая девушка. Это произошло в ночь с 30 на 31 мая, в общежитии на улице Декабристов», — сообщает 72.ru. По данным издания, сейчас полицейские выясняют причину произошедшего. По словам соседей девушки, она пыталась достать с карниза кошку. В пресс-службе УМВД региона на звонки URA.RU не ответили.