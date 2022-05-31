31 мая 2022

ЯНАО стал лидером по разнице доходов между богатыми и бедными

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты самых богатых и наименее обеспеченных тут разнятся более чем в 10 раз Фото:

В ЯНАО доходы самых обеспеченных и наименее богатых жителей разнятся более чем в 10 раз. Это самый большой показатель по России, при этом средняя разница составляет 8,5 раза, пишет в своем исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Сильнее всего отличаются доходы жителей северных нефтегазовых регионов, Ямало-Ненецкого (наиболее обеспеченные 20% населения получали в среднем 236,6 тысячи рублей в месяц, наименее обеспеченные — 22,7 тысячи рублей)», — сообщили в пресс-службе компании.

На втором месте находится Ненецкий автономный округ и Московская область с разницей в 9,4 раза. Наименьшее различие в доходах при этом наблюдается в Ингушетии, Хакасии и Еврейской автономной области, оно составляет 5,5 раза.

Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО стал регионом с самой быстрорастущей зарплатой. Средняя медианная зарплата в 100 тысяч рублей достигается тут за чуть более чем пять лет. Так же Ямал занял первое место в России по благосостоянию семей.

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В ЯНАО доходы самых обеспеченных и наименее богатых жителей разнятся более чем в 10 раз. Это самый большой показатель по России, при этом средняя разница составляет 8,5 раза, пишет в своем исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Сильнее всего отличаются доходы жителей северных нефтегазовых регионов, Ямало-Ненецкого (наиболее обеспеченные 20% населения получали в среднем 236,6 тысячи рублей в месяц, наименее обеспеченные — 22,7 тысячи рублей)», — сообщили в пресс-службе компании. На втором месте находится Ненецкий автономный округ и Московская область с разницей в 9,4 раза. Наименьшее различие в доходах при этом наблюдается в Ингушетии, Хакасии и Еврейской автономной области, оно составляет 5,5 раза. Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО стал регионом с самой быстрорастущей зарплатой. Средняя медианная зарплата в 100 тысяч рублей достигается тут за чуть более чем пять лет. Так же Ямал занял первое место в России по благосостоянию семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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