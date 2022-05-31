31 мая 2022

«Тинькофф банк» не дает тюменцам переводить деньги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди за деньгами в банкоматы. Челябинск, очередь в банкомат, тинькофф
Тюменцы массово столкнулись со сбоями в приложении банка «Тинькофф» Фото:

Тюменцы массово столкнулись с тем, что «Тинькофф Банк» не дает осуществлять переводы онлайн. Об этом URA.RU сообщили читатели. При попытке перевода выдаются различные ошибки.

«Не удалось осуществить перевод. Операция невозможна. Пишет, что клиент с таким номером не найден, но я знаю, что у человека есть карта», — поделился читатель.

Сотрудники агентства тоже попробовали осуществить денежный перевод онлайн, на что приложение банка ответило отказом. «Невозможно выполнить операцию», — выдало корреспонденту URA.RU. Помимо отказов в переводах, приложение не выдает размер комиссии, которая всегда указывается после суммы. Агентство направило письменный запрос в службу поддержки приложения банка.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Олег Тиньков покинул Россию. Основатель банка «Тинькофф» также заявил, что не намерен возвращаться на территорию страны.

Скриншот с ошибкой денежного перевода через приложение банка «Тинькофф»

Скриншот с ошибкой подсчета комиссии при переводе денежных средств через приложение банка «Тинькофф»

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Тюменцы массово столкнулись с тем, что «Тинькофф Банк» не дает осуществлять переводы онлайн. Об этом URA.RU сообщили читатели. При попытке перевода выдаются различные ошибки. «Не удалось осуществить перевод. Операция невозможна. Пишет, что клиент с таким номером не найден, но я знаю, что у человека есть карта», — поделился читатель. Сотрудники агентства тоже попробовали осуществить денежный перевод онлайн, на что приложение банка ответило отказом. «Невозможно выполнить операцию», — выдало корреспонденту URA.RU. Помимо отказов в переводах, приложение не выдает размер комиссии, которая всегда указывается после суммы. Агентство направило письменный запрос в службу поддержки приложения банка. Ранее URA.RU сообщало о том, что Олег Тиньков покинул Россию. Основатель банка «Тинькофф» также заявил, что не намерен возвращаться на территорию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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