Тюменцы массово столкнулись с тем, что «Тинькофф Банк» не дает осуществлять переводы онлайн. Об этом URA.RU сообщили читатели. При попытке перевода выдаются различные ошибки.
«Не удалось осуществить перевод. Операция невозможна. Пишет, что клиент с таким номером не найден, но я знаю, что у человека есть карта», — поделился читатель.
Сотрудники агентства тоже попробовали осуществить денежный перевод онлайн, на что приложение банка ответило отказом. «Невозможно выполнить операцию», — выдало корреспонденту URA.RU. Помимо отказов в переводах, приложение не выдает размер комиссии, которая всегда указывается после суммы. Агентство направило письменный запрос в службу поддержки приложения банка.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Олег Тиньков покинул Россию. Основатель банка «Тинькофф» также заявил, что не намерен возвращаться на территорию страны.
Скриншот с ошибкой денежного перевода через приложение банка «Тинькофф»
Скриншот с ошибкой подсчета комиссии при переводе денежных средств через приложение банка «Тинькофф»
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Тюменцы массово столкнулись с тем, что «Тинькофф Банк» не дает осуществлять переводы онлайн. Об этом URA.RU сообщили читатели. При попытке перевода выдаются различные ошибки. «Не удалось осуществить перевод. Операция невозможна. Пишет, что клиент с таким номером не найден, но я знаю, что у человека есть карта», — поделился читатель. Сотрудники агентства тоже попробовали осуществить денежный перевод онлайн, на что приложение банка ответило отказом. «Невозможно выполнить операцию», — выдало корреспонденту URA.RU. Помимо отказов в переводах, приложение не выдает размер комиссии, которая всегда указывается после суммы. Агентство направило письменный запрос в службу поддержки приложения банка. Ранее URA.RU сообщало о том, что Олег Тиньков покинул Россию. Основатель банка «Тинькофф» также заявил, что не намерен возвращаться на территорию страны.