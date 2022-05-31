Тюменцы массово столкнулись со сбоями в приложении банка «Тинькофф» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы массово столкнулись с тем, что «Тинькофф Банк» не дает осуществлять переводы онлайн. Об этом URA.RU сообщили читатели. При попытке перевода выдаются различные ошибки.

«Не удалось осуществить перевод. Операция невозможна. Пишет, что клиент с таким номером не найден, но я знаю, что у человека есть карта», — поделился читатель.

Сотрудники агентства тоже попробовали осуществить денежный перевод онлайн, на что приложение банка ответило отказом. «Невозможно выполнить операцию», — выдало корреспонденту URA.RU. Помимо отказов в переводах, приложение не выдает размер комиссии, которая всегда указывается после суммы. Агентство направило письменный запрос в службу поддержки приложения банка.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Олег Тиньков покинул Россию. Основатель банка «Тинькофф» также заявил, что не намерен возвращаться на территорию страны.

Скриншот с ошибкой денежного перевода через приложение банка «Тинькофф»

Скриншот с ошибкой подсчета комиссии при переводе денежных средств через приложение банка «Тинькофф»