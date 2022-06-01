01 июня 2022

РЖД запускает новые маршруты из Тюмени к Черному морю

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд помощи. Челябинск , поезд, рельсы, локомотив, полиция, ржд, железная дорога
Поезда поедут до Анапы и Имеретинского Курорта Фото:

Дополнительные поезда из Тюмени к Черному морю отправятся по двум новым маршрутам. Об этом сообщает пресс-центр РЖД на своем официальном сайте.

«К старту летнего сезона на СвЖД назначены дополнительные поезда к Черному морю. Из Тюмени по конкретным датам будут отправляться поезда до Имеретинского Курорта и Анапы», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Сочи из Тюмени. Перелеты осуществляются на ежедневной основе, начиная с 1 июня.

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Дополнительные поезда из Тюмени к Черному морю отправятся по двум новым маршрутам. Об этом сообщает пресс-центр РЖД на своем официальном сайте. «К старту летнего сезона на СвЖД назначены дополнительные поезда к Черному морю. Из Тюмени по конкретным датам будут отправляться поезда до Имеретинского Курорта и Анапы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Сочи из Тюмени. Перелеты осуществляются на ежедневной основе, начиная с 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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