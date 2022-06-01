РЖД запускает новые маршруты из Тюмени к Черному морю

Поезда поедут до Анапы и Имеретинского Курорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительные поезда из Тюмени к Черному морю отправятся по двум новым маршрутам. Об этом сообщает пресс-центр РЖД на своем официальном сайте.

«К старту летнего сезона на СвЖД назначены дополнительные поезда к Черному морю. Из Тюмени по конкретным датам будут отправляться поезда до Имеретинского Курорта и Анапы», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Сочи из Тюмени. Перелеты осуществляются на ежедневной основе, начиная с 1 июня.