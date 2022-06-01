Счетная палата ЯНАО нашла нарушения на полмиллиарда рублей

Счетная палата ЯНАО за 2021 год выявила 1227 нарушений общей суммой на более чем полмиллиарда рублей. Отчет опубликован на YouTube-канале учреждения.
За 2021 год было выявлено 1227 нарушений. Сумма нарушений составила 751,2 млн рублей. Всего было проведено 36 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Председатель счетной палаты Светлана Гусева назвала прошедший год годом кардинальных изменений в вопросах реализации полномочий и организации деятельности. Также она отметила, что в дальнейшем результаты проводимых мероприятий будут приносить еще больше пользы населению округа.
Ранее URA.RU сообщало, что аудиторы посчитали бесполезными 23% исследований и разработок, проводимых подконтрольными департаменту внешних связей ЯНАО структурами. Такое заявление сделала заместитель председателя счетной палаты Анна Хоменко.
Счетная палата ЯНАО за 2021 год выявила 1227 нарушений общей суммой на более чем полмиллиарда рублей. Отчет опубликован на YouTube-канале учреждения. За 2021 год было выявлено 1227 нарушений. Сумма нарушений составила 751,2 млн рублей. Всего было проведено 36 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Председатель счетной палаты Светлана Гусева назвала прошедший год годом кардинальных изменений в вопросах реализации полномочий и организации деятельности. Также она отметила, что в дальнейшем результаты проводимых мероприятий будут приносить еще больше пользы населению округа. Ранее URA.RU сообщало, что аудиторы посчитали бесполезными 23% исследований и разработок, проводимых подконтрольными департаменту внешних связей ЯНАО структурами. Такое заявление сделала заместитель председателя счетной палаты Анна Хоменко.