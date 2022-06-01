Счетная палата ЯНАО нашла нарушения на полмиллиарда рублей

В ходе проверок в 2021 году сотрудники счетной палаты нашли нарушений на 751,2 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Счетная палата ЯНАО за 2021 год выявила 1227 нарушений общей суммой на более чем полмиллиарда рублей. Отчет опубликован на YouTube-канале учреждения.

За 2021 год было выявлено 1227 нарушений. Сумма нарушений составила 751,2 млн рублей. Всего было проведено 36 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Председатель счетной палаты Светлана Гусева назвала прошедший год годом кардинальных изменений в вопросах реализации полномочий и организации деятельности. Также она отметила, что в дальнейшем результаты проводимых мероприятий будут приносить еще больше пользы населению округа.

Ранее URA.RU сообщало, что аудиторы посчитали бесполезными 23% исследований и разработок, проводимых подконтрольными департаменту внешних связей ЯНАО структурами. Такое заявление сделала заместитель председателя счетной палаты Анна Хоменко.