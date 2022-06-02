Кондаков поддержал позицию Владимира Соловьева в ЛГБТ-скандале Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Сатирик, телеведущий и кандидат технических наук Иван Кондаков посвятил стихотворение ЛГБТ-скандалу в екатеринбургском лицее №12. Мужчина опубликовал видео в своем telegram-канале «Арбалет Z говорит».

«Кто-то где-то за Уралом, озабочен был аналом. И решением властей — там открыли гей-лицей. Основные дисциплины с фильтрованием хрюканины. Математику — не нать, Нужно трансов продвигать!», — говорит автор.

Скандал начался с того, что журналист Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, ученики которого устроили «ЛГБТ-танец». В этом Соловьев обвинил Ельцин Центр, негативно влияющий на молодежь. Телеведущего поддержала Тина Канделаки, сказав, что «уроков толерантности достаточно». Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директрису. После разноса Биктуганова в учреждение приехала инспекция.

Около 16:00 мэрия и ДИП подвели итоги проверки. Администрация, изначально занявшая сторону Кулевой, заявила, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. А ДИП со ссылкой на Биктуганова передал, что «руководителя образовательного учреждения необходимо уволить».

Сразу после этого Кулева, по данным URA.RU, написала заявление по собственному желанию. Но мэрия — ее работодатель — прошение не приняла. За нее вступились родители и губернатор Евгений Куйвашев, пообещавший не допустить увольнения. Решение губернатора поддержала Ксения Собчак, заявившая, что из-за учеников никто геями не стал. После чего госдума потребовала проверить лицей на наличие ЛГБТ-пропаганды.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам