Стоимость здания детсада вместе с участком оценили в 2,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском районе Курганской области местные власти продают здание детского сада, в котором установлены евроокна. О продаже сообщили представители администрации района.

«Администрация Юргамышского района Курганской области сообщает о продаже муниципального имущества Юргамышского района. Здание детского сада „Березка“, назначение нежилое», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Площадь здания составляет 648 квадратных метров. Вместе с ним продают земельный участок площадью 6394 кв. м. В сообщении указано, что на этом участке можно размещать учреждение дошкольного образования детсад «Березка». Начальная цена двух объектов составляет 2,5 миллиона рублей. Торги пройдут 7 июля.

Ранее стало известно, что власти Притобольного района Курганской области в 2022 году планируют продать три здания детсада и два здания школы. Имущество приватизируют и в других муниципалитетах региона. Представители администрации Шатровского муниципального округа объясняли, что продают имущество, когда в нем отпадает надобность, но за его продажу можно получить «какие-то деньги».

Так выглядит здание детского сада, который выставили на продажу Фото: группа администрации Юргамышского района в соцсети «ВКонтакте»