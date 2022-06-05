Forbes: британские юристы боятся работать с россиянами. Отказали и экс-акционерам ЮКОСа

05 июня 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Британские юристы боятся санкций за сотрудничество с россиянами, пишет Forbes Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшие юридические компании Великобритании отказываются работать с клиентами из России. Об этом сообщает журнал Forbes. «Крупнейшие юридические фирмы Британии отказываются работать с клиентами из России, опасаясь санкций и репутационных потерь. Это затронуло уже несколько громких дел, включая разбирательства с участием ВТБ и бывших акционеров ЮКОСа», — пишет Forbes. Великобритания ввела несколько пакетов санкций против России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Британия ввела санкции против российских авиакомпаний, и запретила импорт части сырья из РФ. Также Великобритания ввела большое количество персональных санкций против российских бизнесменов и государственных компаний. Международное дело ЮКОСа существует с сентября 2005 года. Тогда несколько иностранных компаний, связанных с главным акционером предприятия Group Menatep Ltd (GML), обратились в Международный арбитраж в Гааге, потребовав возместить совладельцам ЮКОСа около 100 миллиардов долларов за атаку на компанию в 2003—2004 годах. Россия, в свою очередь, настаивает, что нефтяная компания была приватизирована в 1990-е годы незаконно. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Крупнейшие юридические компании Великобритании отказываются работать с клиентами из России. Об этом сообщает журнал Forbes. «Крупнейшие юридические фирмы Британии отказываются работать с клиентами из России, опасаясь санкций и репутационных потерь. Это затронуло уже несколько громких дел, включая разбирательства с участием ВТБ и бывших акционеров ЮКОСа», — пишет Forbes. Великобритания ввела несколько пакетов санкций против России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Британия ввела санкции против российских авиакомпаний, и запретила импорт части сырья из РФ. Также Великобритания ввела большое количество персональных санкций против российских бизнесменов и государственных компаний. Международное дело ЮКОСа существует с сентября 2005 года. Тогда несколько иностранных компаний, связанных с главным акционером предприятия Group Menatep Ltd (GML), обратились в Международный арбитраж в Гааге, потребовав возместить совладельцам ЮКОСа около 100 миллиардов долларов за атаку на компанию в 2003—2004 годах. Россия, в свою очередь, настаивает, что нефтяная компания была приватизирована в 1990-е годы незаконно.