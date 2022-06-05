05 июня 2022
04 июня 2022

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Тюменцев ждут сильный ветер и гроза Фото:

Ветер порывами до 18 метров в секунду и гроза придут в Тюменскую область 7 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

«Днем 7 июня на юге Тюменской области ожидается дождь, в отдельных районах — гроза. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Температура воздуха будет держаться в промежутке от 17 до 22 градусов. Жителей региона просят быть осторожными и при усилении ветра не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей, а также воздержаться от поездок на личном транспорте и разведения огня.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Ветер порывами до 18 метров в секунду и гроза придут в Тюменскую область 7 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС региона. «Днем 7 июня на юге Тюменской области ожидается дождь, в отдельных районах — гроза. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Температура воздуха будет держаться в промежутке от 17 до 22 градусов. Жителей региона просят быть осторожными и при усилении ветра не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей, а также воздержаться от поездок на личном транспорте и разведения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...