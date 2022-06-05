В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

06 июня 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Тюменцев ждут сильный ветер и гроза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветер порывами до 18 метров в секунду и гроза придут в Тюменскую область 7 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС региона. «Днем 7 июня на юге Тюменской области ожидается дождь, в отдельных районах — гроза. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Температура воздуха будет держаться в промежутке от 17 до 22 градусов. Жителей региона просят быть осторожными и при усилении ветра не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей, а также воздержаться от поездок на личном транспорте и разведения огня. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Ветер порывами до 18 метров в секунду и гроза придут в Тюменскую область 7 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС региона. «Днем 7 июня на юге Тюменской области ожидается дождь, в отдельных районах — гроза. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Температура воздуха будет держаться в промежутке от 17 до 22 градусов. Жителей региона просят быть осторожными и при усилении ветра не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей, а также воздержаться от поездок на личном транспорте и разведения огня.