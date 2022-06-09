Юрий Биктуганов изначально занимал более жесткую позицию, чем мэрия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов не оставляет попыток наказать руководство екатеринбургского лицея №12, оказавшегося в центре ЛГБТ-скандала. По данным URA.RU, именно его ведомство заказало экспертизу, установившую, что танец старшеклассников имеет признаки «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

«Экспертизу готовил „Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ‚Ладо‘“», — поделился источник в УМВД по Екатеринбургу, куда поступило заключение. Учредителем названного центра является минобр.

Ранее URA.RU писало, что 7 июня завуч лицея №12 Лилия Ардашева попала в больницу. У женщины случился приступ после того, как ее вызвали на опрос в полицию (Ардашевой грозит дело по статье 6.21 КоАП РФ). А до этого было принято решение, что Ардашева покинет кресло завуча и перейдет на позицию учителя. Вероятно, это итог разговора между директором лицея Любовью Кулевой и Ардашевой, состоявшегося 1 июня.

За день до этого, 31 мая, telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым, опубликовал видео, на котором десятиклассники в провокационных костюмах пародируют один из молодежных клипов. Авторы ролика усмотрели в танце признаки пропаганды ЛГБТ. Свердловский министр образования Юрий Биктуганов сразу потребовал уволить Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Мэрия — работодатель Кулевой — изначально заняла противоположную позицию. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером 31-го собрались на стихийный митинг в защиту директора. Через пару часов губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит отставки Кулевой, поддержав тем самым администрацию и публично одернув Биктуганова.

«Министр был в ярости. И решил, несмотря на позицию губернатора, во что бы то ни стало додавить историю — в пику мэрии. Чтобы руководство лицея — не важно, кто конкретно, — все же понесло наказание. Вот и появились экспертиза и обращение в УМВД», — объяснил источник, знакомый с ситуацией. Получить официальное подтверждение этой информации к моменту публикации не удалось. Юрий Биктуганов не ответил на звонок корреспондента. В пресс-службе минобра еще вечером 8 июня говорили, что не заказывали никакой экспертизы.

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