В облдуме предложили компенсировать тюменцам счета за коммуналку

12 июня 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Тамара Казанцева заявила, что для граждан индексация тарифов будет ощутима и предложила ее компенсировать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской областной думе предложили компенсировать коммунальные платежи за счет бюджета. С таким заявлением обратилась заместитель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Тамара Казанцева в ходе заседания. «Процент большой, для граждан индексация будет ощутима. Возможно ли предусмотреть частичное погашение платежей за счет бюджета?» — высказалась Тамара Казанцева, о чем сообщает издание «Вслух.Ру». По ее словам, для тюменцев это важный вопрос, который они уже сейчас задают властям. На ее предложение ответил Директор департамента финансов Михаил Таранов. Он уточнил что для социальной незащищенных категорий семей в Тюменской области предусмотрены субсидии. Также подготовлен документ, согласно которому максимальная доля совокупного дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будет снижена до 20%. Ранее компенсации получали только те, чей платеж за ЖКУ составлял более 22% дохода (или общего дохода семьи). Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы взбунтовались из-за изменения цен на коммунальные услуги. Они пожаловались губернатору области Александру Моору, который еще в декабре прошлого года объяснил причины роста тарифов. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской областной думе предложили компенсировать коммунальные платежи за счет бюджета. С таким заявлением обратилась заместитель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Тамара Казанцева в ходе заседания. «Процент большой, для граждан индексация будет ощутима. Возможно ли предусмотреть частичное погашение платежей за счет бюджета?» — высказалась Тамара Казанцева, о чем сообщает издание «Вслух.Ру». По ее словам, для тюменцев это важный вопрос, который они уже сейчас задают властям. На ее предложение ответил Директор департамента финансов Михаил Таранов. Он уточнил что для социальной незащищенных категорий семей в Тюменской области предусмотрены субсидии. Также подготовлен документ, согласно которому максимальная доля совокупного дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будет снижена до 20%. Ранее компенсации получали только те, чей платеж за ЖКУ составлял более 22% дохода (или общего дохода семьи). Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы взбунтовались из-за изменения цен на коммунальные услуги. Они пожаловались губернатору области Александру Моору, который еще в декабре прошлого года объяснил причины роста тарифов.