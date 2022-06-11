Глава Тюмени Руслан Кухарук отмечает День России вместе с жителями города
Мэр Тюмени Руслан Кухарук отметил праздник Дня России с танцем на фестивале в Украинском подворье. Видео появилось в социальных сетях.
«Так праздник отмечают в Украинском подворье! Глава Тюмени Руслан Кухарук не удержался и тоже пустился в пляс!» — выложили пост с видео в telegram-канале «Тюменское время».
В Тюмени отмечается День России. Так, десятки тысяч тюменцев посетили фестиваль «Мост Дружбы». Кроме того, более 500 мероприятий прошли во всех муниципалитетах Тюменской области.
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