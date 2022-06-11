11 июня 2022
10 июня 2022

Мэр Тюмени станцевал на фестивале в Украинском подворье. Видео

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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, кухарук руслан
Глава Тюмени Руслан Кухарук отмечает День России вместе с жителями города Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук отметил праздник Дня России с танцем на фестивале в Украинском подворье. Видео появилось в социальных сетях.

«Так праздник отмечают в Украинском подворье! Глава Тюмени Руслан Кухарук не удержался и тоже пустился в пляс!» — выложили пост с видео в telegram-канале «Тюменское время».

В Тюмени отмечается День России. Так, десятки тысяч тюменцев посетили фестиваль «Мост Дружбы». Кроме того, более 500 мероприятий прошли во всех муниципалитетах Тюменской области.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук отметил праздник Дня России с танцем на фестивале в Украинском подворье. Видео появилось в социальных сетях. «Так праздник отмечают в Украинском подворье! Глава Тюмени Руслан Кухарук не удержался и тоже пустился в пляс!» — выложили пост с видео в telegram-канале «Тюменское время». В Тюмени отмечается День России. Так, десятки тысяч тюменцев посетили фестиваль «Мост Дружбы». Кроме того, более 500 мероприятий прошли во всех муниципалитетах Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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