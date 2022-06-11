Мэр Тюмени станцевал на фестивале в Украинском подворье. Видео

12 июня 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Глава Тюмени Руслан Кухарук отмечает День России вместе с жителями города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук отметил праздник Дня России с танцем на фестивале в Украинском подворье. Видео появилось в социальных сетях. «Так праздник отмечают в Украинском подворье! Глава Тюмени Руслан Кухарук не удержался и тоже пустился в пляс!» — выложили пост с видео в telegram-канале «Тюменское время».



В Тюмени отмечается День России. Так, десятки тысяч тюменцев посетили фестиваль «Мост Дружбы». Кроме того, более 500 мероприятий прошли во всех муниципалитетах Тюменской области. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Мэр Тюмени Руслан Кухарук отметил праздник Дня России с танцем на фестивале в Украинском подворье. Видео появилось в социальных сетях. «Так праздник отмечают в Украинском подворье! Глава Тюмени Руслан Кухарук не удержался и тоже пустился в пляс!» — выложили пост с видео в telegram-канале «Тюменское время». В Тюмени отмечается День России. Так, десятки тысяч тюменцев посетили фестиваль «Мост Дружбы». Кроме того, более 500 мероприятий прошли во всех муниципалитетах Тюменской области.