В Тюмени мост Влюбленных приобрел окраску российского триколора в честь Дня России. Фотографиями праздничной подсветки местные жители поделились в социальных сетях. Ранее об этом сообщили в городской администрации.
«В автоматическом режиме будет запущен особый световой сценарий: верхние пилоны будут подсвечены белым цветом, перила синим, а тело моста (его нижняя часть) — красным», — заявил ранее начальник отдела текущего содержания электрооборудования и линий электропередачи МБУ «Тюменьгормост» Алексей Закк.
В городской администрации отметили, что праздничная подсветка продлится до утра 13 июня. В понедельник вечером мост приобретет привычную окраску.
Фото: группа «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте»
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В Тюмени мост Влюбленных приобрел окраску российского триколора в честь Дня России. Фотографиями праздничной подсветки местные жители поделились в социальных сетях. Ранее об этом сообщили в городской администрации. «В автоматическом режиме будет запущен особый световой сценарий: верхние пилоны будут подсвечены белым цветом, перила синим, а тело моста (его нижняя часть) — красным», — заявил ранее начальник отдела текущего содержания электрооборудования и линий электропередачи МБУ «Тюменьгормост» Алексей Закк. В городской администрации отметили, что праздничная подсветка продлится до утра 13 июня. В понедельник вечером мост приобретет привычную окраску.