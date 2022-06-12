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В Тюмени мост приобрел особую окраску в честь Дня России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Синий мост, день аутиста. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, синий мост
Праздничная подсветка будет работать до утра 13 июня (архивное фото) Фото:

В Тюмени мост Влюбленных приобрел окраску российского триколора в честь Дня России. Фотографиями праздничной подсветки местные жители поделились в социальных сетях. Ранее об этом сообщили в городской администрации.

«В автоматическом режиме будет запущен особый световой сценарий: верхние пилоны будут подсвечены белым цветом, перила синим, а тело моста (его нижняя часть) — красным», — заявил ранее начальник отдела текущего содержания электрооборудования и линий электропередачи МБУ «Тюменьгормост» Алексей Закк.

В городской администрации отметили, что праздничная подсветка продлится до утра 13 июня. В понедельник вечером мост приобретет привычную окраску.

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В Тюмени мост Влюбленных приобрел окраску российского триколора в честь Дня России. Фотографиями праздничной подсветки местные жители поделились в социальных сетях. Ранее об этом сообщили в городской администрации. «В автоматическом режиме будет запущен особый световой сценарий: верхние пилоны будут подсвечены белым цветом, перила синим, а тело моста (его нижняя часть) — красным», — заявил ранее начальник отдела текущего содержания электрооборудования и линий электропередачи МБУ «Тюменьгормост» Алексей Закк. В городской администрации отметили, что праздничная подсветка продлится до утра 13 июня. В понедельник вечером мост приобретет привычную окраску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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