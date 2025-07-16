Переехавший в Тюмень курганец лишился 40 видеокарт GeForce стоимостью 15 млн

Переехавший в Тюмень житель Кургана лишился 40 видеокарт GeForce стоимостью 15 миллионов рублей, пытаясь продать их в Новороссийске. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Мужчина переехал из Кургана в Тюмень, а затем оттуда — в Анапу. В Тюмени у него осталось 40 видеокарт GeForce RTX 4090, которые он когда-то приобретал для работы, но они ему так и не пригодились. Тюменец решил их продать и нашел покупателя через онлайн-площадку бесплатных объявлений. Договорился, что оборудование будет доставлено в Новороссийск транспортной компанией „Деловые линии“. И уже на юге сделка состоится. Но в результате мужчина остался и без видеокарт, и без денег», — отметил инсайдер URA.RU.
Он добавил, что сделка была назначена на 2 июня. В этот день в Новороссийск для заключения сделки должен был приехать представитель покупателя. Однако в какой-то момент тюменцу поступило смс от «Деловых линий» с информацией о том, его заказ был выдан. «Мужчина примчался в офис, где ему сказали, что заказ выдан человеку, который предъявил паспорт с его данными. Однако все это время документы были при нем. Злоумышленники оставили пострадавшему только квадроцикл, который доставили в Новороссийск вместе с видеокартами. Как пояснил представитель „Деловых линий“, транспорт просто не влез в машину человека, который забрал заказ», — добавил собеседник агентства.
Мужчина обратился в полицию. Он заявил, что о готовящейся сделке знали только три человека из его окружения, поэтому курганец предполагает, что кто-то из них может быть причастен к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.
В пресс-службу УМВД России по Краснодарскому краю направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в пресс-службу компании «Деловые линии». Ответы на них ожидаются.
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