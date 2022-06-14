Тюменская область получит мегакредит из бюджета

Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область получит дополнительное финансирование по инфраструктурному кредиту в размере 2,16 млрд рублей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. Он добавил, что заявку на выделение средств поддержал Президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Сегодня Тюменской области одобрено дополнительное финансирование по инфраструктурному кредиту. Более 2,16 млрд рублей мы направим на новые дороги в микрорайоне „Юго-Западный“, который располагается за объездной между Червишевским и Московским трактами, и на завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Заявку на выделение средств для региона поддержала профильная комиссия правительства РФ. Губернатор отметил, что федеральное финансирование ускорит развитие транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах Тюмени. Это позволит обеспечить комфортное передвижение по городу для 200 тыс. тюменцев, проживающих там.