Максим Фадеев высказался о смерти Пьера Нарцисса. Видео

23 июня 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Исполнителю было 45 лет Екатерина Чеснокова © РИА Новости Российский продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, высказался по поводу смерти певца Пьера Нарцисса. Исполнителю было 45 лет. «Я, честно говоря, в полнейшем шоке, мне очень жаль, у меня о нем только самые теплые воспоминания. Это был человек, которого хотелось приглашать, он был очень теплым. Много ходит разных о людях слухов, сплетен, но я его знал самым чудесным [человеком], каким только может быть», — сказал продюсер в видео, которое выложил на своей странице соцсети ВКонтакте. О смерти Пьера нарцисса стало известно 22 июня. Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию (в Егорьевске жила его сестра) и поступил в МГУ на факультет журналистики. После этого он принял участие в проекте «Фабрика звезд» и народно прославился. URA.RU ранее сообщало, что причиной смерти стало хирургическое вмешательство: ему проводили операцию на почках, после которой Нарцисс умер. Позднее бывшая жена певца рассказала, что он скончался от последствий подагры. Прощание с ним пройдет в Москве, а похоронят певца в Камеруне — в семейном склепе. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Российский продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, высказался по поводу смерти певца Пьера Нарцисса. Исполнителю было 45 лет. «Я, честно говоря, в полнейшем шоке, мне очень жаль, у меня о нем только самые теплые воспоминания. Это был человек, которого хотелось приглашать, он был очень теплым. Много ходит разных о людях слухов, сплетен, но я его знал самым чудесным [человеком], каким только может быть», — сказал продюсер в видео, которое выложил на своей странице соцсети ВКонтакте. О смерти Пьера нарцисса стало известно 22 июня. Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию (в Егорьевске жила его сестра) и поступил в МГУ на факультет журналистики. После этого он принял участие в проекте «Фабрика звезд» и народно прославился. URA.RU ранее сообщало, что причиной смерти стало хирургическое вмешательство: ему проводили операцию на почках, после которой Нарцисс умер. Позднее бывшая жена певца рассказала, что он скончался от последствий подагры. Прощание с ним пройдет в Москве, а похоронят певца в Камеруне — в семейном склепе.