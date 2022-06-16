Песков рассказал об угрозе для Финляндии и Балтии со стороны РФ

Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия не представляет угрозы для стран Балтии и Финляндии, которые объявили о своем намерении вступить в НАТО в прошлом месяце», — сказал Песков в интервью телеканалу CNN.Он добавил, что в связи с этим членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента. «Наоборот, это добавит напряженности», — заключил он.
18 мая Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако начало переговоров по расширение альянса заблокировала Турция. После этого В НАТО решили не торопиться с принятием Швеции и Финляндии. Как объяснили военные специалисты, вступление стран в состав Североатлантического альянса отличается от намерений Украины тем, что страны делают это для обороны, а не для притеснения русских. Помимо этого, уточнили собеседники URA.RU, государства не собираются размещать ядерное оружие. Тем не менее, в Балтийское море уже вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО.
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