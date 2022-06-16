Песков рассказал об угрозе для Финляндии и Балтии со стороны РФ

16 июня 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Песков заявил об отсутствии угроз для Швеции и Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия не представляет угрозы для стран Балтии и Финляндии, которые объявили о своем намерении вступить в НАТО в прошлом месяце», — сказал Песков в интервью телеканалу CNN.Он добавил, что в связи с этим членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента. «Наоборот, это добавит напряженности», — заключил он. 18 мая Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако начало переговоров по расширение альянса заблокировала Турция. После этого В НАТО решили не торопиться с принятием Швеции и Финляндии. Как объяснили военные специалисты, вступление стран в состав Североатлантического альянса отличается от намерений Украины тем, что страны делают это для обороны, а не для притеснения русских. Помимо этого, уточнили собеседники URA.RU, государства не собираются размещать ядерное оружие. Тем не менее, в Балтийское море уже вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия не представляет угрозы для стран Балтии и Финляндии, которые объявили о своем намерении вступить в НАТО в прошлом месяце», — сказал Песков в интервью телеканалу CNN.Он добавил, что в связи с этим членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента. «Наоборот, это добавит напряженности», — заключил он. 18 мая Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако начало переговоров по расширение альянса заблокировала Турция. После этого В НАТО решили не торопиться с принятием Швеции и Финляндии. Как объяснили военные специалисты, вступление стран в состав Североатлантического альянса отличается от намерений Украины тем, что страны делают это для обороны, а не для притеснения русских. Помимо этого, уточнили собеседники URA.RU, государства не собираются размещать ядерное оружие. Тем не менее, в Балтийское море уже вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО.