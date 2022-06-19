Автограф Киркорова продают в Тюмени за десятки миллионов рублей

Продавец согласен на небольшой торг для будущих покупателей автографа
Автограф народного артиста России, Филиппа Киркорова, продают в Тюмени почти за 20 миллионов рублей. Соответствующие объявление о продаже размещено на площадке Avito.
«Продаю автограф Филиппа Киркорова. Стоимость 19 миллионов 999 тысяч 999 рублей», — указал продавец Василий.
Также в объявлении говорится о том, что продавец согласен немного снизить стоимость для будущих покупателей. Автограф был оставлен исполнителем на открытке с концерта.
Ранее URA.RU писало о том, что куски челябинского метеорита продают в Тюмени. Продавец оценил их стоимость в 40 миллионов рублей.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал