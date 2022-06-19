19 июня 2022
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Автограф Киркорова продают в Тюмени за десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Продавец согласен на небольшой торг для будущих покупателей автографа Фото:

Автограф народного артиста России, Филиппа Киркорова, продают в Тюмени почти за 20 миллионов рублей. Соответствующие объявление о продаже размещено на площадке Avito.

«Продаю автограф Филиппа Киркорова. Стоимость 19 миллионов 999 тысяч 999 рублей», — указал продавец Василий.

Также в объявлении говорится о том, что продавец согласен немного снизить стоимость для будущих покупателей. Автограф был оставлен исполнителем на открытке с концерта.

Ранее URA.RU писало о том, что куски челябинского метеорита продают в Тюмени. Продавец оценил их стоимость в 40 миллионов рублей.

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Автограф народного артиста России, Филиппа Киркорова, продают в Тюмени почти за 20 миллионов рублей. Соответствующие объявление о продаже размещено на площадке Avito. «Продаю автограф Филиппа Киркорова. Стоимость 19 миллионов 999 тысяч 999 рублей», — указал продавец Василий. Также в объявлении говорится о том, что продавец согласен немного снизить стоимость для будущих покупателей. Автограф был оставлен исполнителем на открытке с концерта. Ранее URA.RU писало о том, что куски челябинского метеорита продают в Тюмени. Продавец оценил их стоимость в 40 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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