В Тюмени продают куски челябинского метеорита за 40 млн рублей. Фото

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Метеорит, возвращение недостающего фрагмента в Челябинский краеведческий музей. Челябинск, метеорит, богдановский владимир
В Тюмени продаются куски челябинского метеорита Фото:

За 40 миллионов рублей в Тюмени продают куски от упавшего в 2013 году в Челябинске метеорита. Соответствующее объявление о продаже было размещено на площадке Avito.

«Редкие и уникальные метеориты. Прибыли к нам после миллиардов лет космических странствий», — указал в объявлении продавец Андрей.

Также мужчина пояснил, что метеорит был найден в Еткульском районе Челябинской области. Ранее URA.RU писало о том, что на Avito появилось объявление о продаже камня из комиксов. Вымышленный камень продавец оценил в 12 миллионов рублей.

Фото: объявление на Avito

Фото: Объявление на Avito

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За 40 миллионов рублей в Тюмени продают куски от упавшего в 2013 году в Челябинске метеорита. Соответствующее объявление о продаже было размещено на площадке Avito. «Редкие и уникальные метеориты. Прибыли к нам после миллиардов лет космических странствий», — указал в объявлении продавец Андрей. Также мужчина пояснил, что метеорит был найден в Еткульском районе Челябинской области. Ранее URA.RU писало о том, что на Avito появилось объявление о продаже камня из комиксов. Вымышленный камень продавец оценил в 12 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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