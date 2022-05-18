В Тюмени продаются куски челябинского метеорита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За 40 миллионов рублей в Тюмени продают куски от упавшего в 2013 году в Челябинске метеорита. Соответствующее объявление о продаже было размещено на площадке Avito.

«Редкие и уникальные метеориты. Прибыли к нам после миллиардов лет космических странствий», — указал в объявлении продавец Андрей.

Также мужчина пояснил, что метеорит был найден в Еткульском районе Челябинской области. Ранее URA.RU писало о том, что на Avito появилось объявление о продаже камня из комиксов. Вымышленный камень продавец оценил в 12 миллионов рублей.

Фото: объявление на Avito