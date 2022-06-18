18 июня 2022
17 июня 2022

В небе над Тюменью засияла буква Z. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Z стал одним из символов спецоперации РФ Фото:

Житель Тюмени снял необычный закат. Лучи заходящего солнца сквозь облака создали огромную букву Z — символ в поддержку спецоперации РФ на Украине. Фотография неба в форме знака появилась в социальных сетях.

«Закат над Тюменью. Небо Za нас. Фото от подписчика», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Автор снимка неизвестен.

Буквы Z и V считаются символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей ДНР и ЛНР, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны РФ объяснило, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. Кроме того, в ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».

В небе над Тюменью появилась буква Z
Фото:

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Житель Тюмени снял необычный закат. Лучи заходящего солнца сквозь облака создали огромную букву Z — символ в поддержку спецоперации РФ на Украине. Фотография неба в форме знака появилась в социальных сетях. «Закат над Тюменью. Небо Za нас. Фото от подписчика», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Автор снимка неизвестен. Буквы Z и V считаются символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей ДНР и ЛНР, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны РФ объяснило, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. Кроме того, в ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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