В небе над Тюменью засияла буква Z. Фото

19 июня 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

Z стал одним из символов спецоперации РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель Тюмени снял необычный закат. Лучи заходящего солнца сквозь облака создали огромную букву Z — символ в поддержку спецоперации РФ на Украине. Фотография неба в форме знака появилась в социальных сетях. «Закат над Тюменью. Небо Za нас. Фото от подписчика», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Автор снимка неизвестен. Буквы Z и V считаются символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей ДНР и ЛНР, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны РФ объяснило, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. Кроме того, в ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». В небе над Тюменью появилась буква Z Фото: telegram-канал «Тюменская Z уМоора» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель Тюмени снял необычный закат. Лучи заходящего солнца сквозь облака создали огромную букву Z — символ в поддержку спецоперации РФ на Украине. Фотография неба в форме знака появилась в социальных сетях. «Закат над Тюменью. Небо Za нас. Фото от подписчика», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Автор снимка неизвестен. Буквы Z и V считаются символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защита жителей ДНР и ЛНР, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны РФ объяснило, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. Кроме того, в ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».