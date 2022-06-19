Наемники из США на «Азоте» блокируют переговоры по сдаче в плен

20 июня 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники, занявшие вместе с боевиками нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) завод «Азот» в Северодонецке, блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР. «Они [иностранные наемники] мешают переговорному процессу. Поэтому ждем», — сказал источник, передает его слова ТАСС. Он отметил, что из-за имеющихся помех приходится медлить. Ранее сообщалось, что зажатые на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские боевики подают сигналы о готовности продолжить переговоры. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родин Мирошник. Боевики националистического батальона «Айдар», включая командный состав, добровольно сдались в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) под Северодонецком. Об этом сообщил источник в Народной милиции ЛНР. Один из боевиков «Айдара» подтвердил план наступления на РФ в марте, которое готовили совместно с ВСУ. Он заявлял, что ВСУ убивают украинцев, которые пытаются эвакуироваться в Россию. Позже замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги арестовали в Ростове-на-Дону. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые ВСУ, находящиеся на предприятии, начали сдаваться.