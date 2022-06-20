Вахтовик из ЯНАО вместе с семьей попали под обстрел в ЛНР

Вахтовик из Нового Уренгоя вместе с семьей попал под обстрел ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вахтовик из Нового Уренгоя ЯНАО вместе с семьей попали под обстрел ВСУ в зоне боевых действий в Луганской народной республике. Житель Северодонецка Николай Погорелов вернулся после работы за семьей.

«Житель Северодонецка Николай Погорелов в начале февраля уехал на вахту в Новый Уренгой и после этого не видел жену и трехлетнего сына, которые остались под украинскими обстрелами, а последние полтора месяца даже не знал, живы ли они. Мужчина не побоялся приехать за семьей в зону боевых действий», — передает РИА «Новости». Обстрел населенного пункта начался с территории завода «Азот».

24 февраля на территории Украины Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса от киевской агрессии. Президент РФ Владимир Путин называл этот шаг вынужденным. По его словам, одним из главных приоритетов военных является недопущение жертв среди мирного населения.