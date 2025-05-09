Акция прошла в Салехарде
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В Салехарде (ЯНАО) сотни ямальцев собрались у Вечного огня. Все приняли участие в акции «Свеча памяти».
«Акция „Свеча памяти“ прошла в Салехарде. У постамента Вечному огню собрались сотни участников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
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