В Салехарде прошла акция «Свеча памяти». Фото, видео

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Акция прошла в Салехарде
Акция прошла в Салехарде Фото:
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В Салехарде (ЯНАО) сотни ямальцев собрались у Вечного огня. Все приняли участие в акции «Свеча памяти».

«Акция „Свеча памяти“ прошла в Салехарде. У постамента Вечному огню собрались сотни участников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

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В Салехарде (ЯНАО) сотни ямальцев собрались у Вечного огня. Все приняли участие в акции «Свеча памяти». «Акция „Свеча памяти“ прошла в Салехарде. У постамента Вечному огню собрались сотни участников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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