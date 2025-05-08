08 мая 2025

Московская авиакомпания отменила рейс между столицей и Новым Уренгоем 9 мая

S7 Airlines отменила рейс между Москвой и Новым Уренгоем 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс между Москвой и Новым Уренгоем 9 мая отменен
Рейс между Москвой и Новым Уренгоем 9 мая отменен Фото:

Авиакомпания S7 Airlines отменила 9 мая рейс между Москвой (аэропорт Домодедово) и Новым Уренгоем в обоих направлениях. Информация об этом появилась в аэропорту. 

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, утренний рейс S7-2572 в Москву, который должен был состояться в 8:20 часов, отменен.  Ранее, 8 мая, пассажирам этого рейса сообщили, что вылет откладывается до 9 мая.

Пассажирка Ирина (имя изменено) столкнулась с чередой переносов и отмен авиарейса S7 из Нового Уренгоя в Москву. Изначально женщина планировала вылететь 7 мая ранним утром, однако уже в день вылета рейс был сначала дважды перенесен, а затем и вовсе отменен. И так несколько раз.

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Авиакомпания S7 Airlines отменила 9 мая рейс между Москвой (аэропорт Домодедово) и Новым Уренгоем в обоих направлениях. Информация об этом появилась в аэропорту.  Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, утренний рейс S7-2572 в Москву, который должен был состояться в 8:20 часов, отменен.  Ранее, 8 мая, пассажирам этого рейса сообщили, что вылет откладывается до 9 мая. Пассажирка Ирина (имя изменено) столкнулась с чередой переносов и отмен авиарейса S7 из Нового Уренгоя в Москву. Изначально женщина планировала вылететь 7 мая ранним утром, однако уже в день вылета рейс был сначала дважды перенесен, а затем и вовсе отменен. И так несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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