Московская авиакомпания отменила рейс между столицей и Новым Уренгоем 9 мая

Авиакомпания S7 Airlines отменила 9 мая рейс между Москвой (аэропорт Домодедово) и Новым Уренгоем в обоих направлениях. Информация об этом появилась в аэропорту.
Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, утренний рейс S7-2572 в Москву, который должен был состояться в 8:20 часов, отменен. Ранее, 8 мая, пассажирам этого рейса сообщили, что вылет откладывается до 9 мая.
Пассажирка Ирина (имя изменено) столкнулась с чередой переносов и отмен авиарейса S7 из Нового Уренгоя в Москву. Изначально женщина планировала вылететь 7 мая ранним утром, однако уже в день вылета рейс был сначала дважды перенесен, а затем и вовсе отменен. И так несколько раз.
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