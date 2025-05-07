URA.RU отключит рекламу 9 Мая

В День Победы URA.RU отключит всю рекламу на сайте и в соцсетях. В день памяти, гордости и благодарности мы не будем отвлекать читателя всплывающими баннерами или коммерческими предложениями. Вместо этого — только главные новости России и мира, а также заметки о праздновании 9 Мая по всей стране, истории о героях, фронтовые письма, документальные хроники, стихи, воспоминания и голос самой Победы.
На протяжении последних полутора месяцев журналисты агентства регулярно рассказывали о Великой Отечественной войне в самых разных форматах: от «роад-муви», снятых в пяти исторических локациях, и видео, созданных с помощью нейросети, до статей, написанных на основе рассекреченных архивных данных.
Истории о подвигах на войне, в которые трудно поверить, малоизвестные факты о боевых действиях — статьи об этом, а также новости о праздновании Великой Победы в 2025-м году можно найти на специальной вкладке нашего сайта. Там собраны в том числе и материалы о войне, вызвавшие наибольший интерес среди читателей в последние недели, например, «Праздник со слезами, но без выходного: как 9 мая стало рабочим днем в СССР по указу Сталина» или «Ордена и медали Великой Отечественной войны: за что наградили Смоктуновского, Симонова и Чухрая».
Также мы рассказывали и о том, как войну пережил Большой Урал. Так, журналисты из Челябинска в деталях описали, как посланцев Рузвельта принимали в городе в 1944-м. О фронтовых историях курганских воинов-мусульман, внесших значительный вклад в победу над фашизмом, их наградах и подвигах — в материале курганской редакции. К 80-летию Победы пермская редакция URA.RU рассказывает, как в годы Великой Отечественной жила и работала местная власть. А журналисты редакции ЯНАО поделились проникновенной историей о создании танка Т-60 «Малютка» — она началась с письма 6-летней дочери танкиста Ады Занегиной, призвавшей детей Омска и Ямала жертвовать деньги на сбор техники.
Кроме того, в год 80-летия Великой Победы URA.RU запустило масштабный спецпроект: журналисты агентства отправились в путешествие по Городам трудовой доблести и нашли самые интересные факты о жизни советского тыла в годы Великой Отечественной войны. Мы предлагаем читателю отправиться в путешествие по российским городам, внесшим вклад в Победу, побывать на секретном заводе и в особняке главного врага Гитлера и посетить город-танкоград Нижний Тагил. Посмотреть спецвыпуски можно в сообществе URA.RU на платформе VK Видео.
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