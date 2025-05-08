Жители самого южного города в ЯНАО отметили 80-летие со Дня Победы
В Ноябрьске (ЯНАО) жители отпраздновали День Победы и провели Бессмертный полк. О том, как прошло 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Сотни жителей посетили Парад Победы, который открыл мэр Ноябрьска Алексей Романов. Слово предоставили также спикеру гордумы Алле Умецкой», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Сегодня в ЯНАО, как и во всей России, проходят Парады Победы. URA.RU собрало главные моменты в фото и видео. Подробности мероприятий, проходящий в округе, можно наблюдать в онлайн-трансляции.
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