08 мая 2025

В Ноябрьске прошел Парад Победы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители самого южного города в ЯНАО отметили 80-летие со Дня Победы
Жители самого южного города в ЯНАО отметили 80-летие со Дня Победы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) жители отпраздновали День Победы и провели Бессмертный полк. О том, как прошло 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне рассказал корреспондент URA.RU с места событий. 

«Сотни жителей посетили Парад Победы, который открыл мэр Ноябрьска Алексей Романов. Слово предоставили также спикеру гордумы Алле Умецкой», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. 

Сегодня в ЯНАО, как и во всей России, проходят Парады Победы. URA.RU собрало главные моменты в фото и видео. Подробности мероприятий, проходящий в округе, можно наблюдать в онлайн-трансляции

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В Ноябрьске (ЯНАО) жители отпраздновали День Победы и провели Бессмертный полк. О том, как прошло 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне рассказал корреспондент URA.RU с места событий.  «Сотни жителей посетили Парад Победы, который открыл мэр Ноябрьска Алексей Романов. Слово предоставили также спикеру гордумы Алле Умецкой», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.  Сегодня в ЯНАО, как и во всей России, проходят Парады Победы. URA.RU собрало главные моменты в фото и видео. Подробности мероприятий, проходящий в округе, можно наблюдать в онлайн-трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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