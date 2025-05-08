Жительница Салехарда Елена Симонина приняла участие в шествии «Бессмертного полка». Она рассказала корреспонденту URA.RU о том, как ее предку Василию Попову в ходе наступательных боев удалось взять вражеский танк практически голыми руками.
«Гвардии рядовой Василий Попов призвался венгеровским РОВД. Долгое время ничего о нем не знали, пока не зашли на сайт „Подвиг Победы“. Оказывается, когда было наступление, дед голыми руками бросился на танк и вместе с сослуживцами этот танк закидали ветками и палками», — рассказала Елена Симонина.
Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!