08 мая 2025

Жительница ЯНАО рассказала о том, как ее предок на фронте палками уничтожил немецкий танк. Видео

Жительница Салехарда: мой дед голыми руками взял вражеский танк
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец кинулся на немецкий танк с голыми руками
Боец кинулся на немецкий танк с голыми руками Фото:

Жительница Салехарда Елена Симонина приняла участие в шествии «Бессмертного полка». Она рассказала корреспонденту URA.RU о том, как ее предку Василию Попову в ходе наступательных боев удалось взять вражеский танк практически голыми руками.

«Гвардии рядовой Василий Попов призвался венгеровским РОВД. Долгое время ничего о нем не знали, пока не зашли на сайт „Подвиг Победы“. Оказывается, когда было наступление, дед голыми руками бросился на танк и вместе с сослуживцами этот танк закидали ветками и палками», — рассказала Елена Симонина.

Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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Жительница Салехарда Елена Симонина приняла участие в шествии «Бессмертного полка». Она рассказала корреспонденту URA.RU о том, как ее предку Василию Попову в ходе наступательных боев удалось взять вражеский танк практически голыми руками. «Гвардии рядовой Василий Попов призвался венгеровским РОВД. Долгое время ничего о нем не знали, пока не зашли на сайт „Подвиг Победы“. Оказывается, когда было наступление, дед голыми руками бросился на танк и вместе с сослуживцами этот танк закидали ветками и палками», — рассказала Елена Симонина. Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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