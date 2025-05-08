08 мая 2025

Автопоезд победы работает в Салехарде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде в автобусах устроили выставку
В Салехарде в автобусах устроили выставку Фото:

В Салехарде на площади у ДК «Геолог» работает проект «Автопоезд: Направление — Победа!». Это четыре автобуса, в которых работают выставки и мастер-классы, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В первом автобусе работают мастер-классы, жители города могут изготовить значок, во втором показывают военные фильмы, в третьем — театрализованная литературно-песенная постановка „Песня тоже воевала“, а четвертый автобус приглашает в фотосалон, где собраны исторические кадры», — рассказывает корреспондент агентства. Мероприятие продлится до 17 часов 9 мая.

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В Салехарде на площади у ДК «Геолог» работает проект «Автопоезд: Направление — Победа!». Это четыре автобуса, в которых работают выставки и мастер-классы, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В первом автобусе работают мастер-классы, жители города могут изготовить значок, во втором показывают военные фильмы, в третьем — театрализованная литературно-песенная постановка „Песня тоже воевала“, а четвертый автобус приглашает в фотосалон, где собраны исторические кадры», — рассказывает корреспондент агентства. Мероприятие продлится до 17 часов 9 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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