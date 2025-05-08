В Салехарде в автобусах устроили выставку
В Салехарде на площади у ДК «Геолог» работает проект «Автопоезд: Направление — Победа!». Это четыре автобуса, в которых работают выставки и мастер-классы, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В первом автобусе работают мастер-классы, жители города могут изготовить значок, во втором показывают военные фильмы, в третьем — театрализованная литературно-песенная постановка „Песня тоже воевала“, а четвертый автобус приглашает в фотосалон, где собраны исторические кадры», — рассказывает корреспондент агентства. Мероприятие продлится до 17 часов 9 мая.
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