Как сегодня возрождают советские продуктовые карточки

Кому сегодня доступна система получения продуктов «по талонам»

09 мая 2025 в 18:00 Размер текста - 17 +

Карточки на еду считались самостоятельной валютой Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости «Сколько у вас талонов?» — фраза, которую в Советском Союзе знал каждый. Система продовольственных карточек сопровождала СССР на протяжении всего его существования. Это была самостоятельная валюта: талоны берегли, ими обменивались, а в некоторые времена за них были готовы убить. В тяжелые годы Великой Отечественной войны карточки на продовольствие были дороже любых драгоценностей — их потеря буквально обрекала человека на голод. К 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне URA.RU совместно с компанией X5 Group запускает проект, посвященный исследованию продовольственных привычек и традиций, а также особой ценности еды в условиях этого непростого времени. Рассказываем, каким образом в России развивалась система товаров по талонам и как она преобразилась в цифровую эпоху. Жизнь по карточкам Как рассказал URA.RU историк, научный сотрудник музея «Ростовский кремль» Марк Лешкевич, первые карточки на товары были введены в России еще в 1916 году из-за продовольственного кризиса, вызванного Первой мировой войной. На ведение боевых действий были затрачены большие средства, а мобилизация мужчина на фронт привела к нехватке рабочей силы в сельском хозяйстве и появлению дефицита продуктов. Карточная система в этой ситуации позволяла хотя бы временно снизить недовольство населения и рост риска волнений. После этого система несколько раз отменялась и снова возвращалась, в зависимости от экономической ситуации в стране. Например, в период НЭПа и расцвета предпринимательства карточки вновь были выведены из оборота: в стране была введена свобода торговли, начался расцвет предпринимательства, что позволяло в полной мере обеспечить население продуктами и без карточек. Карточки плотно вошли в жизнь советских людей Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости «В следующий раз в жизнь россиян карточки вернулись в 1929 году, на исходе НЭПа. Тогда по этой системе выдавались практически все продовольственные товары. Это был масштабный механизм, который просуществовал до периода индустриализации и коллективизации в 1935 году. Однако уже с началом Великой Отечественной войны система продовольственных карточек в СССР вводится вновь», — объяснил Марк Лешкевич. После начала боевых действий первые проблемы с поставками хлеба появились практически сразу. Нехватка продуктов ощущалась уже в июле 1941 года, когда начались спешная эвакуация заводов, утрата пахотных земель и в целом обострение экономической ситуации. Карточная система стала единственным вариантом распределения продовольствия между населением. Вводить карточки старались постепенно, в зависимости от региона и уровня нехватки товаров, но уже к ноябрю 1941 года эта система охватила всю территорию Советского Союза. Начальный период этого времени прозвали «карточным хаосом» — настолько много появлялось новых постановлений и распоряжений. Чтобы избежать возникновения очередей, каждый гражданин прикреплялся к определенному магазину или складу. Карточки выдавались раз в месяц, а норма граммов распределялась в зависимости от энергозатратности профессии. При этом были слои населения, которые могли получить и разовые талоны на получение каких-либо товаров: например, дополнительные карточки выдавались передовым рабочим, донорам крови, пациентам лечебных учреждений. Распределение продовольственных и промышленных товаров по карточкам продолжалось в стране и после Победы — вплоть до декабря 1947 года. Талонная система За едой выстраивались целые очереди Фото: Сергей Лоскутов / РИА Новости Свободно получать продукты граждане СССР могли недолго: в следующий раз нормированное распределения товаров вернулось уже в 1980-х годах. Правда, теперь карточки преобразовались в талоны. Суть новой системы заключалась в том, что для приобретения дефицитного товара нужно было не только заплатить деньги, но и предоставить специальный талон, который разрешал покупку. «Своей кульминации эта система достигла в годы перестройки — тогда в стране наблюдался тотальный дефицит продуктов и товаров народного потребления. По талонам магазины работали до 1990-х, потом в таком распределении просто пропал смысл — началась гиперинфляция, цены росли с такой скоростью, что говорить о какой-то платежеспособности населения было просто невозможно. Тогда же началось распространение свободной торговли, что постепенно снижало дефицит», — рассказал URA.RU историк. Товары первой необходимости Горожане получали хлеб, молоко и другие товары Фото: Георгий Коновалов / ТАСС За свою долгую историю существования карточки всегда сначала вводились на продукты первой необходимости: в этом списке были хлеб, сахар, крупы, соль. Во время Великой Отечественной войны все продовольствие распределялось на разные категории: например, отдельно мясные и рыбные продукты, крупы и макаронные изделия, и уже в последнюю очередь — овощи и яйца по наличию. Промтоварные карточки, в свою очередь, давали возможность получать, например, мыло, зубной порошок. По такой же системе можно было получить одежду, обувь и нижнее белье. «Талоны и карточки всегда распределялись в зависимости от имущественного положения и профессии. Так, для рабочих предприятий и других граждан, которые были заняты ударным трудом, была установлена повышенная норма продовольствия. А вот иждивенцы и неработающие слои населения всегда получали минимум. Лозунг „Кто не работает — тот не ест“ работал в полной степени», — поделился Марк Лешкевич. Цифровая эпоха С развитием технологий и повышением качества жизни карточки и талоны в привычном понимании исчезли. Однако необходимость обеспечивать нуждающиеся группы населения продуктами первой необходимости остается до сих пор. В связи с этим появился новый соответствующий цифровой эпохе способ предоставления мер государственной поддержки — электронные сертификаты. «Главное преимущество системы электронных сертификатов — эффективность доведения льгот. На нее можно перевести любую меру поддержки, что удобно как для ее получателей, так и для самих органов государственной власти. Система обеспечивает адресность такой поддержки и облегчает контроль за ней», — пояснил URA.RU GR-директор компании X5 Group Василий Пушкин. Современные технологии упростили получение товаров «по талонам» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сегодня граждане, претендующие на льготы, получают от государства электронный сертификат, привязанный к карте платежной системы «Мир». С его помощью россияне могут приобрести товары по своему усмотрению в магазинах крупных торговых сетей, вроде «Пятерочки» или «Перекрестка». Как отметил Василий Пушкин, новый способ предоставления льгот экономит время и не требует от получателей необходимости предварительно приходить в госучреждение или отчитываться. Кроме того, остаток средств на электронном сертификате и перечень категорий товаров, доступных для покупки, можно посмотреть на портале «Госуслуг». В 2023 году X5 стала первым фуд-ритейлером в России, внедрившим полноценный механизм для получения гражданами государственных мер соцподдержки непосредственно в магазинах торговых сетей. Как пояснили URA.RU в компании, за два года с использованием электронных сертификатов было совершено более 180 тысяч покупок. Фото: предоставлено пресс-службой Х5 Group Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Сколько у вас талонов?» — фраза, которую в Советском Союзе знал каждый. Система продовольственных карточек сопровождала СССР на протяжении всего его существования. Это была самостоятельная валюта: талоны берегли, ими обменивались, а в некоторые времена за них были готовы убить. В тяжелые годы Великой Отечественной войны карточки на продовольствие были дороже любых драгоценностей — их потеря буквально обрекала человека на голод. К 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне URA.RU совместно с компанией X5 Group запускает проект, посвященный исследованию продовольственных привычек и традиций, а также особой ценности еды в условиях этого непростого времени. Рассказываем, каким образом в России развивалась система товаров по талонам и как она преобразилась в цифровую эпоху. Как рассказал URA.RU историк, научный сотрудник музея «Ростовский кремль» Марк Лешкевич, первые карточки на товары были введены в России еще в 1916 году из-за продовольственного кризиса, вызванного Первой мировой войной. На ведение боевых действий были затрачены большие средства, а мобилизация мужчина на фронт привела к нехватке рабочей силы в сельском хозяйстве и появлению дефицита продуктов. Карточная система в этой ситуации позволяла хотя бы временно снизить недовольство населения и рост риска волнений. После этого система несколько раз отменялась и снова возвращалась, в зависимости от экономической ситуации в стране. Например, в период НЭПа и расцвета предпринимательства карточки вновь были выведены из оборота: в стране была введена свобода торговли, начался расцвет предпринимательства, что позволяло в полной мере обеспечить население продуктами и без карточек. «В следующий раз в жизнь россиян карточки вернулись в 1929 году, на исходе НЭПа. Тогда по этой системе выдавались практически все продовольственные товары. Это был масштабный механизм, который просуществовал до периода индустриализации и коллективизации в 1935 году. Однако уже с началом Великой Отечественной войны система продовольственных карточек в СССР вводится вновь», — объяснил Марк Лешкевич. После начала боевых действий первые проблемы с поставками хлеба появились практически сразу. Нехватка продуктов ощущалась уже в июле 1941 года, когда начались спешная эвакуация заводов, утрата пахотных земель и в целом обострение экономической ситуации. Карточная система стала единственным вариантом распределения продовольствия между населением. Вводить карточки старались постепенно, в зависимости от региона и уровня нехватки товаров, но уже к ноябрю 1941 года эта система охватила всю территорию Советского Союза. Начальный период этого времени прозвали «карточным хаосом» — настолько много появлялось новых постановлений и распоряжений. Чтобы избежать возникновения очередей, каждый гражданин прикреплялся к определенному магазину или складу. Карточки выдавались раз в месяц, а норма граммов распределялась в зависимости от энергозатратности профессии. При этом были слои населения, которые могли получить и разовые талоны на получение каких-либо товаров: например, дополнительные карточки выдавались передовым рабочим, донорам крови, пациентам лечебных учреждений. Распределение продовольственных и промышленных товаров по карточкам продолжалось в стране и после Победы — вплоть до декабря 1947 года. Свободно получать продукты граждане СССР могли недолго: в следующий раз нормированное распределения товаров вернулось уже в 1980-х годах. Правда, теперь карточки преобразовались в талоны. Суть новой системы заключалась в том, что для приобретения дефицитного товара нужно было не только заплатить деньги, но и предоставить специальный талон, который разрешал покупку. «Своей кульминации эта система достигла в годы перестройки — тогда в стране наблюдался тотальный дефицит продуктов и товаров народного потребления. По талонам магазины работали до 1990-х, потом в таком распределении просто пропал смысл — началась гиперинфляция, цены росли с такой скоростью, что говорить о какой-то платежеспособности населения было просто невозможно. Тогда же началось распространение свободной торговли, что постепенно снижало дефицит», — рассказал URA.RU историк. За свою долгую историю существования карточки всегда сначала вводились на продукты первой необходимости: в этом списке были хлеб, сахар, крупы, соль. Во время Великой Отечественной войны все продовольствие распределялось на разные категории: например, отдельно мясные и рыбные продукты, крупы и макаронные изделия, и уже в последнюю очередь — овощи и яйца по наличию. Промтоварные карточки, в свою очередь, давали возможность получать, например, мыло, зубной порошок. По такой же системе можно было получить одежду, обувь и нижнее белье. «Талоны и карточки всегда распределялись в зависимости от имущественного положения и профессии. Так, для рабочих предприятий и других граждан, которые были заняты ударным трудом, была установлена повышенная норма продовольствия. А вот иждивенцы и неработающие слои населения всегда получали минимум. Лозунг „Кто не работает — тот не ест“ работал в полной степени», — поделился Марк Лешкевич. С развитием технологий и повышением качества жизни карточки и талоны в привычном понимании исчезли. Однако необходимость обеспечивать нуждающиеся группы населения продуктами первой необходимости остается до сих пор. В связи с этим появился новый соответствующий цифровой эпохе способ предоставления мер государственной поддержки — электронные сертификаты. «Главное преимущество системы электронных сертификатов — эффективность доведения льгот. На нее можно перевести любую меру поддержки, что удобно как для ее получателей, так и для самих органов государственной власти. Система обеспечивает адресность такой поддержки и облегчает контроль за ней», — пояснил URA.RU GR-директор компании X5 Group Василий Пушкин. Сегодня граждане, претендующие на льготы, получают от государства электронный сертификат, привязанный к карте платежной системы «Мир». С его помощью россияне могут приобрести товары по своему усмотрению в магазинах крупных торговых сетей, вроде «Пятерочки» или «Перекрестка». Как отметил Василий Пушкин, новый способ предоставления льгот экономит время и не требует от получателей необходимости предварительно приходить в госучреждение или отчитываться. Кроме того, остаток средств на электронном сертификате и перечень категорий товаров, доступных для покупки, можно посмотреть на портале «Госуслуг». В 2023 году X5 стала первым фуд-ритейлером в России, внедрившим полноценный механизм для получения гражданами государственных мер соцподдержки непосредственно в магазинах торговых сетей. Как пояснили URA.RU в компании, за два года с использованием электронных сертификатов было совершено более 180 тысяч покупок.