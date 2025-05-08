Армейскую кашу предлагают в Салехарде
В Салехарде жителям и гостям города предлагают попробовать настоящую армейскую кашу и горячий чай. Видео с места передает корреспондент URA.RU.
В Салехарде у Центра культуры и спорта «Геолог» началась раздача армейской каши с хлебом. Отобедать могут все желающие. Здесь же разливают горячий чай, сообщает корреспондент URA.RU.
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