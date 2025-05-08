08 мая 2025

В Салехарде начали раздавать армейскую кашу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Армейскую кашу предлагают в Салехарде
Армейскую кашу предлагают в Салехарде Фото:

В Салехарде жителям и гостям города предлагают попробовать настоящую армейскую кашу и горячий чай.  Видео с места передает корреспондент URA.RU. 

В Салехарде у Центра культуры и спорта «Геолог» началась раздача армейской каши с хлебом. Отобедать могут все желающие. Здесь же разливают горячий чай, сообщает корреспондент URA.RU. 

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В Салехарде жителям и гостям города предлагают попробовать настоящую армейскую кашу и горячий чай.  Видео с места передает корреспондент URA.RU.  В Салехарде у Центра культуры и спорта «Геолог» началась раздача армейской каши с хлебом. Отобедать могут все желающие. Здесь же разливают горячий чай, сообщает корреспондент URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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