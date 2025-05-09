В Салехарде снимают дорожные ограничения с центральных улиц

Власти Салехарда снимают введенные на время празднования Дня Победы ограничения. С 18:00 9 Мая автомобилистам разрешен проезд по улице Василия Подшибякина, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Сотрудники полиции открыли для проезда автомобилей улицу Подшибякина. Движение разрешено с 18:00», — передает корреспондент агентства. Скоро снимут и другие ограничения.
Ранее URA.RU сообщало, что в городах ЯНАО на время празднования Дня Победы перекроют центральные улицы. Подробнее — в материале агентства.
Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
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