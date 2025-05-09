В Салехарде снимают дорожные ограничения с центральных улиц

Власти Салехарда открывают дороги, закрытые на время празднования 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде разрешили движение по центральным улицам
В Салехарде разрешили движение по центральным улицам Фото:

Власти Салехарда снимают введенные на время празднования Дня Победы ограничения. С 18:00 9 Мая автомобилистам разрешен проезд по улице Василия Подшибякина, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сотрудники полиции открыли для проезда автомобилей улицу Подшибякина. Движение разрешено с 18:00», — передает корреспондент агентства. Скоро снимут и другие ограничения.

Ранее URA.RU сообщало, что в городах ЯНАО на время празднования Дня Победы перекроют центральные улицы. Подробнее — в материале агентства.

Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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Власти Салехарда снимают введенные на время празднования Дня Победы ограничения. С 18:00 9 Мая автомобилистам разрешен проезд по улице Василия Подшибякина, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудники полиции открыли для проезда автомобилей улицу Подшибякина. Движение разрешено с 18:00», — передает корреспондент агентства. Скоро снимут и другие ограничения. Ранее URA.RU сообщало, что в городах ЯНАО на время празднования Дня Победы перекроют центральные улицы. Подробнее — в материале агентства. Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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