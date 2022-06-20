В Кургане умер тренер экс-капитана сборной России

В Кургане простятся с футбольным тренером Александром Сияновым (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане скончался футбольный тренер Александр Сиянов. Об этом URA.RU сообщили в детско-юношеской спортивной школе №3, в которой Сиянов работал. В свое время он тренировал известного российского футболиста, экс-капитана сборной России Дмитрия Лоськова.

«Александр Григорьевич скончался на 63-ем году жизни в понедельник. Тренировал детские команды разных возрастов», — рассказали в спортшколе.

Ветеран курганского футбола Александр Винокуров отметил, что ориентировочно прощание с тренером состоится 23 июня. «Прощание состоится в четверг. Больше ничего не известно. Подробности будут позже. Сиянов был одним из тренеров Лоськова. В Кургане Дмитрий играл под его руководством полтора года», — добавил Винокуров.

Сиянов родился 11 февраля в 1960 в Кургане. В 2001 году тренировал курганский клуб «Тобол», который в то время выступал во втором дивизионе (третий по рангу дивизион профессионального футбола России).

По открытым данным, Лоськов был капитаном сборной России по футболу в 2003 и 2005 годах. С капитанской повязкой на поле он выходил пять раз в своей игровой карьере.