20 июня 2022

В Кургане умер тренер экс-капитана сборной России

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
В Кургане простятся с футбольным тренером Александром Сияновым (архивное фото) Фото:

В Кургане скончался футбольный тренер Александр Сиянов. Об этом URA.RU сообщили в детско-юношеской спортивной школе №3, в которой Сиянов работал. В свое время он тренировал известного российского футболиста, экс-капитана сборной России Дмитрия Лоськова.

«Александр Григорьевич скончался на 63-ем году жизни в понедельник. Тренировал детские команды разных возрастов», — рассказали в спортшколе.

Ветеран курганского футбола Александр Винокуров отметил, что ориентировочно прощание с тренером состоится 23 июня. «Прощание состоится в четверг. Больше ничего не известно. Подробности будут позже. Сиянов был одним из тренеров Лоськова. В Кургане Дмитрий играл под его руководством полтора года», — добавил Винокуров.

Сиянов родился 11 февраля в 1960 в Кургане. В 2001 году тренировал курганский клуб «Тобол», который в то время выступал во втором дивизионе (третий по рангу дивизион профессионального футбола России).

По открытым данным, Лоськов был капитаном сборной России по футболу в 2003 и 2005 годах. С капитанской повязкой на поле он выходил пять раз в своей игровой карьере.

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В Кургане скончался футбольный тренер Александр Сиянов. Об этом URA.RU сообщили в детско-юношеской спортивной школе №3, в которой Сиянов работал. В свое время он тренировал известного российского футболиста, экс-капитана сборной России Дмитрия Лоськова. «Александр Григорьевич скончался на 63-ем году жизни в понедельник. Тренировал детские команды разных возрастов», — рассказали в спортшколе. Ветеран курганского футбола Александр Винокуров отметил, что ориентировочно прощание с тренером состоится 23 июня. «Прощание состоится в четверг. Больше ничего не известно. Подробности будут позже. Сиянов был одним из тренеров Лоськова. В Кургане Дмитрий играл под его руководством полтора года», — добавил Винокуров. Сиянов родился 11 февраля в 1960 в Кургане. В 2001 году тренировал курганский клуб «Тобол», который в то время выступал во втором дивизионе (третий по рангу дивизион профессионального футбола России). По открытым данным, Лоськов был капитаном сборной России по футболу в 2003 и 2005 годах. С капитанской повязкой на поле он выходил пять раз в своей игровой карьере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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