Операция длилась шесть часов, и в ближайшие 10 лет девочке новая не понадобится Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пятилетней пациентке тюменской Областной клинической больницы №1, страдающей от врожденного порока сердца, установили уникальный имплант. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе клиники. Отечественная технология заменила девочке один из клапанов.

«Кардиохирурги ОКБ №1 имплантировали девочке уникальный аортальный клапан. Это уже четвертая операция в жизни 5-летней малышки, причиной которых стал врожденный порок сердца. Сейчас же ей установили новую часть органа, которая прослужит более 10 лет. Операция длилась шесть часов, при участии специалиста из Санкт-Петербурга», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения.

Имплант, который получила девочка, был создан специально для нее. Такую технологию с 1992 года освоили в России и используют только в нашей стране. Новый клапан — гомографт, выполнен из человеческих тканей, может самостоятельно регенерироваться, а маленькой пациентке не придется принимать массу лекарств.

«Санкт-Петербургский банк гомографтов — это стопроцентное импортозамещение. Мы на шаг впереди западных коллег. Технологии, которые используются, обеспечивают лучшую сохранность волокон и их долговечность. Важное отличие — у импортных аналогов нет возможности индивидуального конструирования таких имплантов», — цитирует главного внештатного детского кардиохирурга Ленинградской области Владимира Болсуновского пресс-служба ОКБ №1.

Ранее URA.RU писало, что у почти 100-летней тюменки нашли редчайшую патологию. У женщины обнаружили перитонит, который во всем мире в ее возрасте встречается в единичных случаях.

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